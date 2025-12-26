美科技股回神台積電領漲 主動式ETF跟彈 這六類產業逢拉回擇優布局

美光、輝達、Alphabet 等財報、收購等利多消息，凸顯 AI 時代下大型雲端業者對「算力＋供電」的同步擴張。（圖／報系資料照）

台積電26日領漲收在1510元，台股大漲創新高，市場熱議直奔28600點不是夢，可能還會更高。法人分析，在美科技股回神的帶動下，台股加權指數維持高檔震盪，電子股表現強勢，AI與電力相關題材續熱。

台股收在28,556.02點，漲184.04點，漲幅0.65%，盤中最高28,590.91點；多檔主動式ETF價量皆揚，包括00990A主動元大AI新經濟、00981A主動統一台股增長領先、00982A主動群益台灣強棒、00988A主動統一全球創新、00991A主動復華未來50等。

題材輪動方面，野村基金經理人林浩詳表示，可持續留意具長期趨勢的族群：記憶體（如模組與控制 IC 供應鏈）、PA（功率放大器）、板材與 PCB 鑽針、半導體材料等，受益於 AI、通訊與先進製程拉動的中長期需求。

若就產業事件觀察，荷蘭半導體廠恩智浦（NXP）宣布將在 2027 年前關閉美國 RF GaN 廠並淡出 5G 功率放大器晶片業務，預期釋出的市占與訂單可望挹注台系 PA 供應鏈（如穩懋、全新、宏捷科）接單機會，股價動能亦隨之受惠。

散熱與基礎設施趨勢方面，林浩詳表示，輝達 GB200 NVL72 架構以機架級液冷設計搭配 NVLink 網路，針對兆參數 LLM 推理提供約 30 倍效能、能效提升約 25 倍，相較前一世代大幅改善；此類高密度系統對冷板、分歧管、快接頭、CDU 等直液冷（DLC）零組件需求快速攀升，供應鏈將持續受惠。

新一代 GB300 NVL72 採全液冷、記憶體與算力密度再提升，主攻 AI reasoning 與推理擴展，整體「AI 工廠」產能輸出可望較 Hopper 平台提升至多 50 倍，顯示散熱規格與成本結構將持續演進。 對於機架功耗等級，業界估算 GB200 NVL72 約 120kW 等級、GB300 更高，強化了資料中心導入液冷的必要性。

林浩詳認為，美股科技面利多發酵（美光財報、輝達對中出貨時程、電力資產整合、合規進展）逐步轉化為台股電子與 AI 供應鏈的信心支撐；在耶誕長假期間外資買盤偏弱、交投轉淡的背景下，資金端更傾向聚焦明年成長確定性高的題材。

操作上，光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程與記憶體相關鏈可逢拉回擇優布局；非電族群則因降息與避險思維，金融、電力等題材可續列關注。

