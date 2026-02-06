美科技股大回檔拖累台股 題材洗牌方向曝

財經中心／廖珪如報導

美國科技類股近期出現明顯回檔，FXTM 富拓首席中文市場分析師盧曉暘指出，主要受到三大因素影響：一是伊朗局勢惡化，引發市場加速拋售；二是資金自高估值科技股轉向獲利穩定的傳統類股；三是 AI 應用發展對部分軟體即服務（SaaS）股票造成壓力。盧曉暘認為，這些因素偏向短期震盪，不構成長期利空。在伊朗局勢方面，美伊談判前夕緊張升溫，屬川普團隊慣用的強硬談判策略。若本週五談判達成協議，情勢明朗後科技股不排除出現技術性反彈，但在周三、周四大幅下跌後，短線建議暫時觀望。

資金流向防禦性類股：物流與模擬晶片股逆勢突圍

資金轉向傳統類股，主要反映本季銀行儲備緊張，加上降息時程不明朗，使市場對貨幣政策寬鬆的期待尚未成形。在此環境下，資金青睞估值較低、獲利穩定的標的。部分傳統類股仍逆勢上漲，包括物流股聯邦快遞（FDX）、聯合包裹服務（UPS）、Old Dominion Freight Line（ODFL）；以及模擬晶片股如安森美（ON）、意法半導體（STM）、美高森美（MCHP）和亞德諾（ADI）。雖然高估值科技股承壓，但預期跌幅有限。隨著第一季結束，市場若轉向預期降息，科技股表現可望回穩。此外，具競爭力的傳統產業長期也將受惠於 AI 轉型，具備上漲基礎。

SaaS 產業面臨 AI 替代風險：Salesforce 與 Intuit 資金撤出

AI 應用對 SaaS 股票的衝擊逐漸浮現。隨著法律 AI 應用如 OpenClaw 與 Anthropic 推出，市場對部分 SaaS 商業模式的可替代性產生疑慮。即便是 Palantir（PLTR）等強勢股，也面臨客戶成長受限的擔憂；AppLovin（APP）則因 Google 發展自有廣告 AI 工具而出現被邊緣化風險。近期資金自 Salesforce（CRM）、Intuit（INTU）等股票撤出，反映市場提前定價未來的競爭風險。

整體而言，2026 年科技股走勢將明顯分化，市場將聚焦企業是否具備維持市場份額的能力，避開商業模式易被取代的類股，轉向具競爭優勢與成長韌性的公司。

