美科技股大漲 台股早盤漲逾500點 重登2萬7！台積電噴漲50元至1425元

台股週二早盤最高漲逾600點至27118點，重登2萬7千點大關。廖瑞祥攝



聯準會官員釋放鴿派訊號，推升12月降息預期。美股主要指數收漲，那指、費半勁揚，台積電ADR漲了3.48%。台股今日（11/25）開高，甫開盤即大漲逾500點，指數最高漲逾600點至27118點，重登2萬7千點大關，暫時收復5日線、季線，隨著時間流逝，漲點縮小到400點左右。台積電最高漲50元至1425元。

美股道瓊工業指數週一上漲202.86點，收在46448.27點，漲幅0.44%。標準普爾500指數上漲102.13點，以6705.12點作收，漲幅1.55%。那斯達克指數飆漲598.93點，收在22872.01點，漲幅2.69%。費城半導體指數勁揚296.77點，以6703.2點作收，漲幅4.63%。

廣告 廣告

人工智慧巨擘輝達向分析師發出備忘錄，反駁《大賣空》本尊麥可·貝瑞（Michael Burry）所提「偵測出6100億美元詐欺演算法」的相關指控；輝達表示，付款條款仍維持嚴謹，應收帳款周轉天數為53天，與近年平均水準一致。

輝達股價週一收漲2.05%，其他科技股同步勁揚，Alphabet大漲6.28%，特斯拉漲了6.82%，Meta漲逾3%，亞馬遜、蘋果、微軟皆收紅。半導體股以博通漲勢最驚人，股價勁揚11.1%，以377.96美元作收。美光亦漲近8%，超微則漲逾5%。

台積電ADR昨上揚3.48%，以284.64美元作收。權王台積電昨收在1375元。今早開盤大漲50元，以1425元開出，最低則為1410元，收復5日線，若漲勢持續，有望收復10日線。

主要權值股漲多跌少，聯發科漲逾3%，廣達、台達電漲逾2%，鴻海、富邦金、日月光投控、緯穎皆漲逾1%；但中信金、智邦、兆豐金、聯電小挫。

更多太報報導

台積電尾盤遭殺4萬張 台股爆量小漲69點驚險收紅！成交量突破7100億

羅唯仁風暴延燒 揭開台積電高層「退輔會」機制 梁孟松、蔡力行都嘗過的冷滋味

繼張忠謀後再獲殊榮！魏哲家、劉德音赴美領取半導體界最高榮譽「諾伊斯獎」