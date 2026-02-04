美科技股急殺嚇壞市場！日股獲利了結 韓股卻一路狂飆

財經中心／余國棟報導

從指數表現來看，週三那斯達克指數 下跌約1.5%，延續前一交易日的弱勢，反映大型科技與軟體股賣壓仍重；標普500指數收跌約0.5%，連兩日走低；不過，道瓊工業指數則逆勢上漲約0.5%，顯示資金短線回流至金融、工業與部分防禦型標的。（示意圖／PIXABAY）

美股週三（4）日走勢分歧，多數主要指數收低，市場一方面消化密集出爐的企業財報，一方面屏息等待 Alphabet 盤後公布最新業績，同時也持續評估 AI 技術快速演進，是否正在動搖傳統軟體與科技企業的長期競爭優勢。在科技股承壓之下，資金轉向價值型與傳產族群，使盤面呈現明顯輪動。

從指數表現來看，週三那斯達克指數 下跌約1.5%，延續前一交易日的弱勢，反映大型科技與軟體股賣壓仍重；標普500指數收跌約0.5%，連兩日走低；不過，道瓊工業指數則逆勢上漲約0.5%，顯示資金短線回流至金融、工業與部分防禦型標的。費城半導體指數重挫逾4.3%，成為盤面最弱勢族群之一。美國總統川普週三（4日）在接受《NBCNews》專訪時說，他有信心聯準會（Fed） 將調降美國基準利率。換言之，他認為央行降息「幾乎沒有什麼」疑問。

晶片大廠 AMD 收盤後股價暴跌逾17%，創下多年來最慘單日表現，儘管公司重申先進晶片與 AI 需求仍具成長動能，但財測不如市場高度預期，引發失望性賣壓，並拖累整體半導體族群。相較之下，微軟小幅收高，顯示大型平台型公司在AI競賽中仍具相對防禦力；Meta、輝達等高評價科技股則同步回檔，成為壓抑那指的主因。

宏觀面上，俗稱「小非農」的 ADP 就業報告顯示，美國1月民間新增就業僅約2.2萬人，明顯低於市場預期，勞動市場降溫跡象再度浮現，也讓投資人對聯準會後續政策走向保持觀望。此外，地緣政治緊張推升油價，金價在先前暴跌後反彈動能趨弱，比特幣盤中一度下探7.2萬美元附近，整體風險資產情緒偏向保守。在美股收盤後，指數期貨盤表現震盪，三大指數期貨漲跌互見，市場焦點集中在Alphabet 財報結果及管理層對AI 投資與資本支出的最新說法，短線走勢仍高度取決於科技權值股的反應。

亞洲市場方面，日本股市週三先盛後衰，日經225指數 終場下跌427點、跌幅約0.8%，4個交易日來第三度回檔，主因是前一日指數大漲後引發獲利了結，加上美股科技股回落拖累電子權值表現；不過東證指數仍小漲約0.3%，反映資金轉向非科技與傳產類股。

南韓股市則相對亮眼，KOSPI指數上漲1.57%，續創波段高點，汽車與電池族群成為領漲主力，市場同時解讀南韓政府針對對美貿易關係釋出穩定訊號，有助舒緩外部不確定性。整體而言，亞股呈現「韓強日弱」的分歧格局。

市場短線仍將在「AI 高成長敘事」與「獲利兌現壓力」之間拉鋸，科技股波動恐難避免，投資人將持續關注大型科技企業財報指引、美國就業數據以及國際政經變數對風險情緒的影響。

