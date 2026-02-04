美科技股拋售潮加劇 AMD重挫逾17%、台積電ADR跌近3%

2026年2月3日，美國紐約證交所的交易員緊盯大盤。美聯社



美國科技股拋售潮週三（2/4）進一步加劇，其中超微半導體（AMD）的股價重挫逾17%，拖累整體市場表現，台積電ADR亦應聲下跌近3％。

道瓊工業指數上揚260.31點或0.53%，收報49501.30點。

標普500指數下挫35.09點或0.51%，收在6882.72點。

那斯達克指數下挫350.61點或1.51%，收22904.58點。

費城半導體指數重挫347.18點或4.36%，收7619.16點。

儘管AMD最新季報獲利超出預期，但公司在過去12個月股價翻倍後，這項利多消息可能仍不足以提振投資人信心，導致股價下跌17.3%。執行長蘇姿丰向財經媒體CNBC表示，近月訂單確實增長，並稱「AI的發展速度遠遠超乎我的想像」。

其他美國晶片產業同樣蒙受損失，博通（Broadcom）股價下跌3.8%，美光科技（Micron Technology）則重挫9.5%。輝達（Nvidia）在被爆料H200晶片出口中國仍持續卡關後，股價下跌3.41％。

