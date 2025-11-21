美科技股收黑 台股早盤重挫逾800點面臨季線保衛戰！ 台積電摜破1400元關卡

台股週五早盤重挫逾850點，面臨季線保衛戰。陳品佑攝



輝達財報表現及展望優於市場預期，激勵美股早盤走高，只是市場依然謹慎不安，主要指數收跌，台積電ADR跌1.72%。台股今日（11/21）開盤大跌逾600點，以26821.97點開出，之後跌幅擴大，最低跌856點至26570點，再度摜破5日線，若跌幅擴大，恐失守季線。

道瓊工業指數週四下跌386.51點，收在45752.26點，跌幅0.84%。標普500指數下挫103.4點，以6538.76點作收，跌幅1.56%。那斯達克指數重挫486.18點，收在22078.05點，跌幅2.15%。費城半導體指數暴跌317.96點，以6532.07點作收，跌幅4.77%。

美股科技7巨頭以輝達跌3.15%最多，股價收在180.64美元。亞馬遜、特斯拉各跌了2.49%、2.17%，微軟、Alphabet跌逾1%，Meta小挫。半導體股以美光重挫10.87%最兇，超微跌7.84%次之，英特爾亦下挫4.24%，高通、安謀分別跌了3.93%、3.26%。

台積電昨大漲60元，收在1455元。今早開盤重挫60元，以1395元開出，等於把昨日上漲的額度全數吐出，同步失守5日線、10日線，面臨1400元保衛戰。

主要權值股皆挫，日月光投控跌逾半根，台達電、緯穎、智邦跌逾4%，鴻海、聯發科跌逾3%，廣達跌逾2%，皆成為拉低大盤原因。

觀察各上市類股走勢，傳產股如玻璃指數跌逾5%、塑膠股跌逾2%，但食品、紡織、造紙、鋼鐵類股小漲，其他傳產股小挫。電子股包括半導體、電子零組件2大族群跌逾3%、電腦週邊、其電指數跌逾2%，光電、網通、電通股皆跌逾1%，資服股小挫。金融股早盤微挫0.17%。

