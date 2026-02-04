美科技股表現欠佳 投顧：台股封關前高檔震盪

【文／徐宇恩】「因為錢毅約我，我就覺得一定很專業，我人來就好。」中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員君白，一開場就用這句話，為這趟Range Rover Evoque R250 Dynamic SE都會魅影版的北海岸試駕行程揭開序幕，也替 Yahoo新節目《去哪都Car以》定下輕鬆自然的基調。 本集由主持人錢毅駕駛Evoque接上君白，從市區一路往北海岸前進，沒有生硬的規格轟炸，而是在對話與實際駕乘體驗中，讓君白一上車就愛上Range Rover Evoque。

Yahoo汽車機車 ・ 20 小時前 ・ 2 則留言