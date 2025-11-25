美科技股走揚 投顧：台股技術指標回落有利反彈

（中央社記者吳家豪台北25日電）美國降息希望升溫，提振市場情緒，美股4大指數收高，特斯拉及Google母公司Alphabet勁揚逾6%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲3.48%。投顧分析，台股加權指數連續3週回檔修正，短線技術指標已回落低檔區，有利反彈，加上本週為美股金融財報週，預期指數震盪盤堅。

投資人憂心大量資金湧入人工智慧（AI）領域是否過頭，企業恐怕需要一段時間才能反映在獲利上，因而出現市場可能修正的警告聲浪。然而美國聯邦準備理事會（Fed）官員釋出鴿派言論，提升市場對12月降息的預期。

廣告 廣告

美股道瓊工業指數24日上漲202.86點，或0.44%，收在46448.27點；標準普爾500指數上漲102.13點，或1.55%，收在6705.12點；以科技股為主的那斯達克指數上漲598.93點，或2.69%，收在22872.01點；費城半導體指數上漲296.77點，或4.63%，收在6703.2點。

台股24日開高後上下波動近282點，尾盤台積電、鴻海下挫，加上指數編纂公司MSCI（明晟）權重調整於收盤生效，台股最後一筆爆出新台幣2855.66億元大量，終場指數小漲69.3點，收26504.24點，成交值放大至7130.13億元，創今年單日最大量，季線約26507點得而復失。

外資及陸資昨天賣超299.56億元，相較於21日外資單日賣超達915.36億元、創史上第4大賣超金額，外資昨天賣超規模相對縮小。

產業訊息方面，台股股王、遠端伺服器管理晶片廠信驊24日參加櫃買市場業績發表會，董事長林鴻明表示，第4季業績可望優於第3季，2026年第1季業績又將更上層樓，季營收將達26億至27億元，續創歷史新高。

合成橡膠大廠台橡24日舉行法人說明會，執行長蔡偉強表示，雖然今年整體合成橡膠產能過剩，明年仍將持續，但溶聚丁苯橡膠（SSBR）高雄廠產線滿載，旗下南通申華化學遷廠順利。（編輯：林家嫻）1141125