美科技股跌勢減緩 那指下跌49點 道瓊反彈漲74點

【美股盤後】收黑
（中央社台北2025年11月7日電）市場憂心人工智慧（AI）相關企業估值過高，今天AI類股再度面臨拋售壓力，美國股市4大指數收盤盡墨。道瓊工業指數下跌398.70點或0.84%，收46912.30點。標準普爾500指數下跌75.97點或1.12%，收6720.32點。那斯達克綜合指數挫跌445.81點或1.90%，收23053.99點。費城半導體指數下挫171.87點或2.39%，收7018.39點。中央社財經 ・ 1 天前
台積電運動會｜黃仁勳高喊「尚讚」 大讚員工是台灣也是世界驕傲
【記者呂承哲／新竹報導】全球晶圓代工龍頭台積電（2330）年度運動會今（8）日在新竹縣體育場熱鬧登場，最大驚喜嘉賓是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。他一上台就以中文開場：「我的台積電好朋友，你好！」並高喊「誰愛台積？」「我愛台積！」帶動全場歡呼。黃仁勳笑稱，這次是台積電董事長魏哲家特別要他「講國語」，讓現場笑聲不斷。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前
《台北股市》台股下周挑戰站回月線
【時報-台北電】受到市場對AI股估值過高擔憂、美國政府持續停擺及關稅違法爭議等影響，美股6日再度全面收黑，拖累亞股7日同步走弱，台股加權指數開低後跌幅擴大，終場下跌248點收27,651點，為9月初以來首度跌破月線大關，成交量縮減至4,867億元，台股在28K連三日失守後，下周將再陷月線27,717點保衛戰。 台股11月開局陷入震盪，屢屢陷入漲多修正，7日受大型權值股領跌、台積電連三日壓抑在月線之下衝擊，收在相對低點27,651點，失守月線27,717點，並拖累周線翻黑下跌581點或2.06％，連十漲畫下句點。 台股7日失守月線，為9月4日以來首度跌破月線大關，引爆台股月線保衛戰。第一金投顧董事長黃詣庭表示，就技術面觀察，台股10日線28,047點、月線27,717點將是需力拚站回的兩大關卡，這兩大均線在4月股災後重新站回以來均不曾實質跌破，故後市能否持續守穩將是關鍵。尤其月線為大盤中期多頭指標，若守穩不破，則台股可望再戰28,500點以上歷史新高，反之則可能陷入弱勢整理。 華南投顧董事長呂仁傑分析，台股下周挑戰站回月線有兩大關鍵，首先，美國政府停擺已對資本市場造成影響，若下周相關問題時報資訊 ・ 1 小時前
（中央社紐約6日綜合外電報導）市場憂心人工智慧（AI）相關企業估值過高，今天AI類股再度面臨拋售壓力，美國股市4大指數收盤盡墨。
AI企業估值過高疑慮再起 美股主指全跌、台積電ADR跌1.5%
投資人擔憂人工智慧相關企業估值過高，週四美國股市AI相關類股再度面臨拋售壓力，美股四大指數全部收跌，道瓊工業指數下跌將近400點，以科技股為主的納斯達克指數重挫近2%。（請聽AI報導）。 自去年中廣新聞網 ・ 1 天前
台積電運動會｜黃仁勳再讚台積電晶圓供應穩定 談美中強調與各國科技合作
【記者呂承哲/新竹報導】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（8）日現身台積電（2330）年度運動會，他在接受媒體聯訪時，這是一個「非常特別的日子」，因為這不僅是台積電的家庭日，也是象徵雙方關係緊密的時刻。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前
重申AI晶片需求「非常強勁」 黃仁勳大讚台積電辛勤付出
即時中心／梁博超報導AI晶片教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳閃電訪台，今（8）日一早前往新竹參加台積電運動會，與董事長魏哲家同框。他在會後接受媒體聯訪時表示，AI發展將影響全世界，是有史以來最重要的技術，投入AI發展非常重要，「台灣位居全球半導體製造中心的角色仍然極其重要。」他也透露，目前輝達Blackwell平台的需求「非常強勁」，台積電在晶圓供應方面做得非常好。輝達執行長黃仁勳在前往機場前受訪表示，這次來台灣就是為了感謝台積電的辛勤付出，也參加這場盛大的家庭日。他透露，目前輝達Blackwell平台的需求「非常強勁」，「不僅製造 GPU，我們也製造 CPU、網路設備、交換器，所以有許多晶片都與Blackwell平台有關。」輝達也正擴大量產，開始在生產線上看到成果。被問到Google及亞馬遜等巨頭現在也投入客製化AI晶片領域，是否會影響到輝達市場版圖？黃仁勳則強調，輝達的業務模式非常不同，「如你所知，輝達的GPU可以處理AI，但也能處理許多其他領域的運算，包括科學、量子、生命科學、物理、資料處理等，涉足的範圍更廣。」此外，輝達存在於每一個雲端平台、資料中心，甚至是汽車與機器人，「所以輝達的架構滲透得更深、更廣。」對於中美之間的AI競賽是否影響台灣產業成長？黃仁勳回應，AI發展將影響全世界，是有史以來最重要的技術，投入AI發展非常重要；即使在地緣政治緊張情勢下，「台灣位居全球半導體製造中心的角色仍然極其重要。」他與世界各地的政府都有合作，讓他們了解技術的重要性，以及技術的發展方向。「幫助政府領導人理解技術的本質，讓他們能更好地制定政策。這就是我對各國政府貢獻的方式。」至於市場上記憶體短缺的問題，黃仁勳表示，目前業務成長非常強勁，而在快速成長的階段，總會出現很多需求、甚至短缺。「但如你所知，現在我們有三家非常優秀的記憶體製造商，SK海力士、三星電子以及美光，他們都是極其優秀的廠商，也大幅提升了產能來支持我們，我對此非常感謝。」被問到若記憶體價格提高，輝達能接受嗎？黃仁勳認為，那是市場的事，「這由他們自己決定如何經營他們的業務。」至於台積電供應的晶圓是否充足？黃仁勳強調，台積電在晶圓供應方面做得非常好。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：快新聞／重申AI晶片需求「非常強勁」 黃仁勳大讚台積電辛勤付出 更多民視新聞報導蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬台中「犁記餅店」驚傳意外 1員工手遭機器捲入「3指重創」送醫民視財經網影音 ・ 2 小時前
秋鬥遊行30日登場 訴求反高關稅霸凌
（中央社記者吳欣紜台北8日電）一年一度秋鬥遊行將於30日登場，主辦單位今天表示，今年訴求包含反高關稅霸凌、反空污等，台灣為出口導向國家，高關稅造成經濟衝擊，政府不應態度曖昧，應具體說明影響及方案。中央社 ・ 2 小時前
黃仁勳現身台積電運動會！與魏哲家比讚致意 是否「世紀同框」張忠謀引關注
【記者呂承哲/新竹報導】全球晶圓代工龍頭台積電（2330）運動會今（8）日在新竹縣體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳身為重量級嘉賓與台積電董事長魏哲家稍早同框出席，並向現場參與運動會的員工致意，引發全場轟動。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前
受到市場對AI股估值過高擔憂、美國政府持續停擺及關稅違法爭議等影響，美股6日再度全面收黑，拖累亞股7日同步走弱，台股加權指數開低後跌幅擴大，終場下跌248點收27,651點，為9月初以來首度跌破月線大關，成交量縮減至4,867億元，台股在28K連三日失守後，下周將再陷月線27,717點保衛戰。
《電週邊》擺脫匯率陰霾！藍天Q3每股賺1.54元近12年單季新高
【時報記者張佳琪台北報導】藍天(2362)第三季財報出爐，單季合併營收約新台幣55.1億元、年減22%，營業毛利11.2億元，營業利益3.1億元。值得注意的是，業外因新台幣匯率回穩及資產評價利益回升，單季稅後淨利8.9億元，EPS為1.54元創近12年來單季新高。 統計前三季合併營收152.6億元、年減21%，營業毛利35億元，毛利率23%較去年同期增加3個百分點，營業利益13.2億元，營業利益率9%較去年同期增加1個百分點。前三季稅後淨利9.1億元，EPS為1.57元。 藍天說明，筆電事業第三季出貨42.4萬台、季增3%，因台幣升值營收季減2%，單季美元收入1.6億美元與第二季持平。第三季藍天仍以高毛利的藍海機種為出貨主力，聚焦於重視品質與穩定性的日本及歐洲等成熟市場，由於地兩區出貨量增長與高毛利產品比重提升，使得前三季藍海機種出貨占比達62%，較去年同期提升11個百分點。藍天強調，透過產品組合優化，維持營運體質及獲利。 展望後市，藍天指出，全球筆電市場仍受中國價格戰外溢影響，但高階筆電及具差異化功能的機種仍具潛力，藍天積極布局AI?PC，以滿足專業用戶及企業端對高效能運算的需求，並時報資訊 ・ 1 小時前
美國政府持續停擺 華爾街股市多數收跌
（中央社紐約7日綜合外電報導）美國政府持續停擺打擊市場信心之際，總統川普駁斥外界對人工智慧（AI）泡沫的憂慮，美股今天多數收跌。中央社 ・ 11 小時前
李四川曝輝達進駐新時程！市府與新壽完成審查 最快下周解約
輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18用地，台北市副市長李四川今（8）日透露，市府與新光人壽的會計師已完成審查程序，下周一將向議會報告，若周三大會順利通過，新光人壽臨時董事會同意後，雙方最快可在下周五前簽訂解約協議書。中天新聞網 ・ 2 小時前
政府關門有轉機！科技股仍挫 美股漲跌互見
[NOWnews今日新聞]美國政府停擺未解，加上市場對科技股估值過高的憂慮持續，美股週五一度急挫；然而，參議院的民主黨人針對結束政府停擺一事，提出折衷建議，帶動美股道瓊工業指數、標普500指數反轉向上...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
《國際產業》黃仁勳：目前沒計劃將AI晶片銷中
【時報-台北電】美國科技新聞網站《The Information》引述內情人士表示，白宮已經通知聯邦政府機構，禁止輝達將降規版的最新AI晶片B30A出售給中國。不過在此同時，輝達執行長黃仁勳駁斥輝達試圖重新進入中國市場的傳言，表示目前沒計劃出貨Blackwell人工智慧（AI）晶片到中國。 他說，目前「並未主動討論」（no active discussions）輝達晶片能否重返中國，這將取決北京政府的決定。不過他也坦言，期待中國能改變政策，讓輝達可以再度服務中國市場。 媒體披露，輝達已向多家中國客戶提供B30A晶片樣品。B30A是輝達基於Blackwell架構、專為中國市場設計的新一代降規版AI晶片，運算效能較現行的H20晶片更強大，可用來訓練大型語言模型，這是許多中國企業迫切需要的能力。 外傳輝達正在修改B30A設計，希望美國政府能重新考慮禁令。不過輝達發言人表示，「輝達在中國高效能數據中心市場的市占率為零，而且輝達的財測也未包含中國市場。」 美國總統川普先前一度暗示願意讓輝達出售AI晶片給中國，不過他近日又改弦易轍，表示輝達最先進的Blackwell晶片只會讓美國企業使用，不會出口時報資訊 ・ 1 小時前
馬斯克憑什麼獲1兆美元薪酬？外媒直白分析
[NOWnews今日新聞]美國知名電動車大廠特斯拉（Tesla），當地時間6日在德州奧斯汀召開股東大會，投票通過馬斯克（ElonMusk）高達1兆美元的薪酬方案，雖然要求馬斯克在10年內達成多項目標，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
側寫／不只台積電 成就黃仁勳的兩股力量
輝達執行長黃仁勳7日下午抵台，先到台南參觀台積電台南廠後在台南與台積電經營層共進晚餐，吃了些小蜜餞後隨即返回台北休息，參加今（8）日的台積電運動會並擔任致詞嘉賓，雖然他相當擔心台積電創辦人張忠謀的健康情形，但他在離開運動會場時受訪時已經說，會先聯繫張忠謀了解情況，再找時間探望。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
無薪假達8331人！秋鬥怒吼反美國關稅 11／30上街頭
秋鬥30日登場！美國已對我國際出「20％＋MFN」對等關稅，我國無薪假人數也達8331人，多數事業單位宣稱為受美國關稅影響，秋鬥已決議要在11月30日中午舉行遊行，主要訴求之一就是針對美國對各國課徵的反高關稅，更批評民進黨掏空台灣討好美國外，也反對提高國防預算、反對文化預算圖利綠色文化打手、加強民生福利，並就追求兩岸和平等議題進行宣講。中時新聞網 ・ 1 小時前
NCC人事案遭封殺 行政院遺憾「影響民眾權益」 名醫列3爭議開嗆
國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案昨（7）日上午在立法院進行記名投票，4名來自學界的被提名人在藍白聯手下全數封殺，讓行政院長卓榮泰痛批，已經把整個橄欖園的一半都遞出來了，卻沒得到任何善意回應，將重新思考未來合作模式。不過，蘇一峰醫師認為NCC沒有存在的必要，「只要敢騙人，執政一點都不難」。中時新聞網 ・ 1 小時前
網傳電子支付個資外洩名單驚見立委、藝人 街口支付發聲明澄清
社群網路近期出現多則有關電子支付業者外流客戶個資的消息，其中更不乏藝人、立委等高知名度人士。對此，街口支付表示，經逐筆查證，網路上流傳的資料存在大量錯誤，足以證實內容純屬拼湊捏造，針對內部資安，街口支付強調，每年均更新防護措施，針對機敏資料也都採取進階加密防護，他們已蒐集證據，將對惡意散布者依法究責。中天新聞網 ・ 58 分鐘前