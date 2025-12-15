美科技股重挫 台股早盤暴跌逾500點！台積電跌至1445元

台股周一早盤重挫逾500點，最低跌至27684點。資料照



美科技股上周五重挫，費半跌逾5%，台積電ADR下挫4.2%。台股今日（12/15）開低，開盤不久即重挫逾500點，最低跌至27684點，失守10日線；指數探底後，跌勢略收斂，跌點縮小至400點以下。台積電最低跌至1445元。

晶片製造商博通（Broadcom）示警，低毛利的客製化AI處理器銷售占比持續攀升，擠壓整體獲利能力，引發市場擔憂，上週五股價重挫11.43%。還有，甲骨文因以舉債方式大規模投入AI基礎建設、資本支出高漲，新一季財報不如預期，股價一度重挫10.8%。主要晶片股跟跌，輝達跌3.27%，超微跌近5%、英特爾跌逾4%，美光跌逾6%。

美股道瓊工業指數12日下挫245.96點，以48458.05點作收，跌幅0.50%。標準普爾500指數下跌73.59點，收在6827.41點，跌幅1.07%。那斯達克指數下跌398.69點，以23195.17點作收，跌幅1.69%。費城半導體指數重挫377.918點，收在7033.566點，跌幅5.10%。

權王台積電上週五收在1480元，今日開盤重挫30元，以1450元開出，最低跌35元至1445元，最高則為1455元，陷入第3日貼息，且同步摜破10日線，若跌勢擴大，恐失守月線。

主要權值股大多下挫，日月光投控跌逾4%，緯穎、智邦跌逾3%，鴻海跌逾2%，台達電、廣達跌逾1%，成為權值股重災區；富邦金、國泰金、中華電亦小挫。但聯發科、中信金、兆豐金逆勢上揚，聯發科漲逾1%，股價最高漲至1435元。

不光台股重挫，亞股週一同步下殺，韓股跌逾2%，日股一度摜破50000點大關。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜建議，短線仍建議關注指數能否守在季線之上，選股不選市，布局中長線趨勢股。

