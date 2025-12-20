美科技類股全面上攻！ 台積電ADR上漲1.5％

華爾街股市19日AI類股續強走高。（圖／新華社）

華爾街股市19日在人工智慧（AI）類股續強帶動，加上正逢美股「三巫日」，科技類股經歷波動後站穩走高，甲骨文（Oracle）股價強漲6.6%，因TikTok同意將其美國業務售予甲骨文與銀湖資本的合資事業，扭轉早前AI類股的頹勢。

美股主要指數表現，道瓊指數上漲183.04點，收至48134.89點；納斯達克指數上漲301.26點，收在23307.62點；S&P500指數上漲59.74點，收報6834.點；費城半導體指數上漲204.236點，收至7067.865點；NYSE FANG＋指數上漲188.08點，收至15881.04點。

廣告 廣告

科技七巨頭多數收高。Meta下跌0.85％，收至658.77美元；蘋果（Apple）上漲0.54％，收在273.67美元；Alphabet上揚1.55％，收報307.16美元；微軟（Microsoft）小漲0.40％，收至485.92美元。

亞馬遜（Amazon）小漲0.26％，收在227.35美元；輝達（Nvidia）勁揚3.93％，收至180.99美元；特斯拉（Tesla）下挫0.45%％，收報481.2美元。

台股ADR全收紅，台積電ADR上漲1.5％；日月光ADR攀升1.95％；聯電ADR小漲0.37％；中華電信ADR上漲0.79%。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

人妻出軌前男友！兒目睹媽媽「跟別的叔叔手牽手」 老公心碎提告

放煙霧彈恐攻害2死7傷 犯嫌租屋處「發現大量爆裂物」如小型兵工廠

警搜張文老家帶走三樣「關鍵物品」 恐攻男父母再北上配合調查