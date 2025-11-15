美移交巡邏艦 助大馬強化海事安全

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Naval News」報導，美國海岸防衛隊退役信賴級巡邏艦「堅定號」（WMEC-623）於4日抵達馬來西亞，未來將更名「本達哈拉號」（KM Bendahara），加入大馬海岸防衛隊執勤序列，提升該國海事安全能量，深化雙方戰略夥伴關係。

前身為美海岸防衛隊巡邏艦的「本達哈拉號」，在服役56年後，於2024年2月退役，同年8月美國與大馬簽署協議，將其移交馬國海事執法局下屬的海岸防衛隊；而首批艦組員於今年7月赴美接受訓練，並在9月初舉行移交典禮後，於同月18日自美東巴爾的摩港啟程返航。

報導指出，「本達哈拉號」穿越大西洋、地中海、紅海、阿拉伯海、印度洋和南海等海域，途經直布羅陀海峽、蘇伊士運河，於本月4日抵達大馬，並在巴生港國家水文中心舉行接裝儀式；包含海事執法局局長阿卜杜拉上將等多名馬國海軍高階將領，和美駐大馬外交官員皆受邀出席見證此歷史性時刻。

阿卜杜拉表示，「本達哈拉號」順利自美國經長途跋涉返回大馬的航程，除展現海岸防衛隊員已具備執勤能量，未來該艦將以大馬東部沙巴州為母港，執行海上執法、搜救及人道救援任務，寫下馬國海上安全和作戰能量的新里程碑。

美馬官方代表出席「本達哈拉號」接收典禮，展現深化防務合作決心。（取自美國駐吉隆坡大使館臉書）