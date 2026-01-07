美移民官員開槍自衛擊斃女子 川普控惡意衝撞「毛骨悚然」

美國移民官員在明尼阿波利斯開槍打死了一名女子。

美國國土安全部表示，移民暨海關執法局ICE人員，在明尼蘇達州擊斃了一名女子。當地官員指責移民執法人員濫用職權，聯邦當局則聲稱，這名執法人員開槍是出於自衛。（戚海倫報導）

美國移民暨海關執法局ICE人員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市擊斃一名女子，她當時試圖駕車衝撞執法人員。美國有線電視新聞網CNN報導，明尼阿波利斯市市長在槍殺事件發生後，怒斥ICE滾出去。英國廣播公司BBC報導，美國總統川普表示已經看過槍擊事件的影像畫面，表示這「讓人毛骨悚然」。川普說，被槍擊的女子行為非常不當，阻撓和反抗，然後暴力、故意、惡毒地開車撞向ICE官員，這名官員似乎是出於自衛才對她開槍。

BBC報導，美國國土安全部表示，槍擊事件發生時，一名暴徒試圖開車衝向一名移民官員。國土安全部長諾姆說，官員是出於自衛而開槍。明尼阿波利斯市市長弗雷，對於聯邦官員關於槍擊事件的說法提出異議，要求移民暨海關執法局ICE人員撤離。

有抗議者聚集在槍擊現場，市長敦促他們以和平方式到場。這起事件正值明尼阿波利斯進行大規模移民執法行動之際，超過兩千名執法人員部署在明尼阿波利斯和附近的聖保羅之間。明尼蘇達州民主黨籍眾議員歐瑪在社群平台發文呼籲：「ICE必須停止恐嚇我們的社區，並且離開我們的城市。」