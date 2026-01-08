美移民官擊斃女子 市長怒駁自衛

美國移民官員在明尼阿波利斯市槍殺了三十七歲的女子，大批民眾上街舉著要求「ICE滾」的標語。（路透）

本報綜合外電報導

美國移民官員美東時間七日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市擊斃一名三十七歲的女子，引發眾怒，多地爆發抗議示威；儘管川普聲稱這名官員是出於自我防衛，但明尼阿波利斯市長佛雷怒斥政府的說法根本是「狗屁」。

綜合法新社與路透社報導，針對川普政府聲稱探員是出於自我防衛而開槍的說法，明尼阿波利斯市長佛雷堅決反對，稱槍擊影片直接反駁了他口中的政府「垃圾敘事」，並要ＩＣＥ執法人員離開明尼蘇達州；他在記者會上難掩怒氣地說：「他們已經在試圖把這件事扭轉成自我防衛的行為了。我自己看過影片，我想直接告訴大家：那（自衛說法）根本是狗屁。」

而明尼阿波利斯的案發現場，在案發當晚聚集大批民眾，一起為罹難者守夜，美國多地爆發上街示威活動，抗議聯邦政府加強打壓移民。

社群媒體上流傳一段槍擊影片，兩名探員下車徒步靠近休旅車，當其中一名探員命令駕駛下車並抓住車門把手時，第三名探員則從副駕側繞到車頭前方，駕駛隨後向前行駛，並將方向盤向右轉，似乎試圖駛離現場，站在車前的探員後退一步並連開三槍。

當地媒體報導，死者是三十七歲的女子古德。美媒報導，死者母親形容女兒「極富同情心」，不是會去對抗ＩＣＥ探員的那種人，她還說，她的女兒「當時可能嚇壞了」。