美移民局官員槍殺美公民三寶媽 引爆全美怒火抗議升溫

數千名示威者走上街頭，在明尼阿波利斯及紐約等地高呼口號，要求移民局滾出城市，並為死者討回公道。（示意圖／Pexels）





美國明尼蘇達州發生一起移民暨海關執法局（ICE）官員執法過當的爭議事件，一名37歲的女性公民在自家附近遭射殺身亡，引發全美民眾公憤，抗議浪潮已從明尼蘇達州延燒至紐約。



據了解，事件發生在明尼蘇達州最大城市明尼阿波利斯。一名37歲的白人女性古德（Goode）在開車離開時，遭到擋在車前的移民局官員連開三槍。網路流出的畫面顯示，古德中彈後車輛失控，開槍的蒙面官員隨即遭現場民眾痛罵可恥。目擊者指出，當時有自稱醫生的民眾試圖上前急救，卻被擁有醫療團隊的移民局官員擋下，隨後官員拉高面罩搭車離去。

影片在網路上流傳，引發民眾公憤。示威民眾表示，無法想像古德當時的恐懼，更心痛她的孩子再也等不到媽媽回家。數千名示威者走上街頭，在明尼阿波利斯及紐約等地高呼口號，要求移民局滾出城市，並為死者討回公道。



針對此事件，美國政壇也掀起波瀾。就連一向在移民議題上立場強硬的美國總統川普，在看過現場影片後也向《紐約時報》坦言，這是一幕非常糟糕且可怕的場景，他相當討厭看到這種情況。儘管副總統范斯等人試圖為執法行為辯護，但民主黨眾議員科爾特斯已表態將對國土安全部部長諾姆提出彈劾。



科爾特斯嚴厲批評，移民局宛如一支不受問責的反平民部隊，直指這起事件本質上就是一場謀殺，蓄意殺人者必須受到起訴。法學專家分析，在當前極度緊繃的政治局勢下，涉案人員最終恐難逃司法起訴。



此外，路透社報導指出，川普政府近期正評估一項計畫，考慮向格陵蘭居民發放每人約10萬美元（約合新台幣315萬元）的補助金，作為誘使該地脫離丹麥、甚至加入美國的誘因之一。

