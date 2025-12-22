美稱協調俄烏停火有成效 俄：邁阿密會談沒幫助

美國川普特使魏科夫與川普女婿庫許納連兩天在佛州分別與俄、烏代表穿梭會談後，魏科夫在X平台上發文，表示這次的協商重點是烏克蘭、美國與歐洲之間的共同戰略方針，雖然他讚許會談富有成效且具有建設性，但他文中完全沒提到俄羅斯。

這次代表蒲亭來到美國佛州的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev），早年曾在美國史丹佛大學與哈佛商學院攻讀，可說是蒲亭身邊的美國通。結束兩天的會談，他完全沒有發表任何具體看法。

記者追問，「那些鼓吹戰爭的人有成功阻止談判進行嗎？」

蒲亭特使德米崔耶夫回應，「他們沒辦法阻止，一切都很好。」

倒是蒲亭的首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov），會談結束後對外表示，歐洲和烏克蘭對美國提案所做的調整，看不出任何提升和平的可能性。

雖然蒲亭19日在莫斯科曾表示，準備與英國、美國與整個歐洲合作，但其實要停止這場明（2026）年2月將邁入第5個年頭的俄烏戰爭並不是那麼容易。法蘭西電視台近日訪問了6熟知美國情報的人士報導，截至佛州邁阿密會談前夕，蒲亭的布局仍完全看不出他有任何放棄奪取烏克蘭領土的想法。

而上週就在歐盟於比利時布魯塞爾總部，同意提供900億歐元無償貸款給烏克蘭的同時。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）就公開說服歐盟成員國，要與蒲亭重新展開對話。

法國總統馬克宏19日表示，「與蒲亭對話將再次發揮效用，我看到仍有人在與他對話，因此我認為歐洲人與烏克蘭人都有意尋求合適的架構，以適當的方式重新參與這項討論，否則我們關起門來討論，讓談判代表單獨與俄方對話並不是個理想狀態。」

但事實上，基於蒲亭先前曾表示願意與馬克宏對話，法國已著手與俄方協調最佳的進行方式。對此法國總統府強調，任何與俄方的對話都將在澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與歐洲盟友完全知情之下進行。

