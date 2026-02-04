美稱印度停買俄油換減稅 印油商要政府說明購油政策

（中央社記者李晉緯新德里4日專電）美國總統川普稱印度同意停買俄羅斯石油，因此將對印度關稅降至18%，但印度政府尚未說明俄油採購政策。印度油商發現，過去10天俄國石油降價，每桶折扣超過10美元，因此要求政府說明石油採購方針。

美國總統川普（Donald Trump）指印度總理莫迪（Narendra Modi）已同意停止採購俄羅斯石油，因此將把印度商品的對等關稅，從原本的25%調降至18%。彭博引述知情官員表示，川普因印度向俄國採購石油而另外加徵的25%懲罰性關稅也將移除。

總括來看，印度銷往美國的大部分商品，關稅將從原本的50%，一口氣降到18%。

莫迪證實印度與美國達成協議，這讓印度賣到美國的商品，關稅可以降到18%，但他和印度政府並未針對石油採購等與美國談判的細節發表具體評論。克里姆林宮昨天則表示，在川普宣布與印度達成貿易協議後，尚未收到印度將停止購買俄羅斯石油的任何聲明。

但有來自印度政府的消息人士告訴今日印度（India Today），印度將依照現行價格，向全球「未受國際制裁的國家」購買石油。

消息人士告訴今日印度說：「制裁期間，我們沒有跟委內瑞拉買，但現在制裁解除了，我們將開始採購。」但也強調，印度政府優先考慮的，仍是國內民眾對能源的需求。

印度媒體引述彭博報導指出，俄羅斯烏拉爾（Urals）油價與布倫特（Brent）油價相比，每桶低10美元以上，且價格已包含運輸及其他成本。

報導提到，市場情報公司Argus的數據顯示，折扣約為每桶11美元，比稍早（截至1月22日）的每桶9.15美元多。目前折扣的幅度是去年10月美國制裁俄羅斯兩大石油巨頭俄羅斯石油（Rosneft）和路克石油（Lukoil）前的至少3倍。

報導指出，折扣幅度會根據付款條件不同而有所差異。

印度原本並非俄羅斯石油的主要買家之一，但2022年俄烏戰爭爆發後，俄羅斯石油大打折扣戰，印度於是轉向俄國買油。

在美國、歐盟的遊說下，印度自俄羅斯進口石油的數量自高峰時每天平均200萬桶，下滑到2026年1月每天120萬桶。

歐洲調查公司Kpler的報告顯示，印度短期內不太可能完全停止對俄羅斯石油的依賴，該公司預計，印度今年第1季到下一季初期，從俄羅斯進口石油的數量，將穩定維持在每天110萬桶到130萬桶之間。

Kpler評估，烏拉爾原油若銷往印度，每桶價格大概能比委內瑞拉的原油便宜4至5美元。

川普稍早透露，印度將停買俄羅斯石油，但不會跟伊朗買，而是改向委內瑞拉採購，他於1日時說：「我們已經達成協議，印度將加入，他們將進口委內瑞拉石油，而不是從伊朗購買原油。」（編輯：謝怡璇）1150204