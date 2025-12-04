美稱台將訓練美晶片工、目標讓供應鏈移轉 藍議員：產業整碗被端走絕不能答應

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

美國商務部長盧特尼克美東時間3日表示，台灣將協助訓練美國勞工，最終目標是讓半導體等關鍵供應鏈移轉至美國。對此，國民黨台北市議員曾獻瑩表示，台廠已被迫大量赴美投資，如再被要求培養未來的競爭對手，台灣不應讓自家產業「整碗被端走」，政府絕對不能答應這樣的條件。

針對美國商務部長表示台灣將協助訓練美國晶片工程人才，國民黨台北市議員曾獻瑩表示，政府絕對不能答應這樣的條件。（圖／曾獻瑩辦公室提供）

盧特尼克在接受美國財經媒體CNBC採訪中指出，台積電宣布再加碼1000億美元，使美國總投資額達到1605億美元，美光科技與德州儀器也陸續擴增，在美國的半導體投資已逼近3000億美元。他更說，「如果我們與台灣達成協議，投資金額還會更高」。盧特尼克證實，美方目標是讓讓供應鏈完全轉移到美國，「在美國生產半導體及藥品，訓練美國人從事這些工作，讓整個供應鏈都留在美國，這是我們的目的。」

此說法與先前路透報導相互呼應。該報導指出，台美關稅談判內容恐包含台灣增加投資美國與協助培訓晶片工程人才等項目。

對此，曾獻瑩今日表示，這對台灣的廠商是相當不利的，台灣的廠商被迫投資美國，如果還要被迫培養競爭對手，那最後的下場可能會是被整碗端走，台灣的政府絕對不能夠答應這樣的條件。

