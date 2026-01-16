美稱川普任內台半導體4成赴美 經長：至2036年台灣占比仍有8成
台美關稅達成協議，美國商務部長盧特尼克指出，在川普總統2029年1月結束的任期內，目標台灣半導體產能4成要轉移至美國。對此，經濟部長龔明鑫今天回應，以先進製程5奈米以下估算，2030年台灣與美國產能占比分別為85%比15%、2036年為80%比20%，顯見台灣仍是半導體生產重鎮，美國則為AI應用最重要國家，台美可攜手合作。
台美關稅談判於美東時間15日結束總結會議，台美達成數項共識︰第一，對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率；第二，半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇；第三，「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈；第四，台美雙方承諾建立「雙向投資機制」。
協議內容包含台廠將赴美投資2500億美元，盧特尼克稍早進一步表示，在美國總統川普任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國；這個目標預計在川普目前定於2029年1月結束的任期內實現。此話一出，引發台灣關注。
龔明鑫表示，依據經濟部內部掌握的產能規畫推估，在5奈米以下先進製程方面，2030年台灣與美國的產能比重約為85%比15%，即便拉長至2036年，比例也約為80%對20%，「我不知道他是怎麼算的」，可能是把英特爾、三星與SK海力士在美投資一併計算，但實際統計方式為何，台灣方面並不清楚。
至於廠商自主投資項目，龔明鑫透露，除了半導體之外，也包含AI伺服器與能源，中油與台電將參與能源投資，當中包括天然氣。
龔明鑫進一步說，他現在的心情猶如撥雲見日、破繭而出，今天一早工具機公會理事長陳伯佳傳訊息給他，感謝政府談判成果，看來產業界認為這次談得不錯。
龔明鑫強調，他始終掛心於中小微企業與傳統產業面對困局時的協助方案，過去台灣因缺乏類似FTA的待遇，在美國關稅上長期處於弱勢，例如工具機過去需負擔高達24%的關稅，而日韓則因有FTA享有零關稅，本次台美關稅談判達成後，台灣成功與日韓拉平立足點，同樣享有15%的優惠稅率，獲得比過去更好的優勢條件。
關於232條款方面，他指出，過去不論是傳統產業或高科技產業，因美國啟動232條款調查，長期處於不確定性的浮動情緒中，其中對原本享有零關稅、且對美出口占比較高的ICT產業衝擊尤為明顯，隨著關稅談判結果出爐，232條款下多數產品已確定在符合特定條件下可獲得豁免，並維持零關稅待遇，業者的心情也能逐漸平穩。
此外，台美承諾將建立「雙向投資」機制，龔明鑫表示，美國企業來台投資會加強五大信賴產業與生技業、軍工產業等，可以促使台灣AI生態系更加完整。他也提到，雖然台灣在半導體晶片代工是全球第一，但在記憶體、材料等美國相對強盛，可以補足台灣所需，因此希望將合作擴及無人機、機器人、量子科技等領域，強調這會是「台美雙贏」的發展趨勢。
龔明鑫最後表示，經濟部原先為因應關稅衝擊所預留的約200億元金融支援資源，並非僅用於短期紓困，也將協助產業擴大產線、布局新市場，在關稅條件改善的情況下，政府將持續透過相關措施，協助產業加速升級轉型、提升國際競爭力。
