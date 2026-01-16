美稱拚台半導體4成赴美 龔明鑫：2030年仍持85%產能

台美對等關稅終於拍板定案，比照日韓15%稅率，不過台灣半導體與科技企業，將對美進行至少2500億美元的新增「直接投資」，另外還包括，台灣政府需同步提供等額2500億美元信用擔保，約合台幣近16兆元，美方更強調，要將半導體製造能力帶回美國。

美國商務部長盧特尼克表示，「目標是將台灣40%的整體供應鏈生產環節，帶到美國本土，這是川普總統任內的目標。」

中經院長連賢銘也指出，科技企業即將投資的2500億美元，比原先台積電承諾的1650億，還增加850億美元，可以是台積電或其他廠商，引發「產業外移」疑慮。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，「當美系的客戶能夠完全地在本土進行生產，那台灣矽盾它的一個防禦價值，就有可能會從過去的一個生存的必需品，降級為比較重要的一個資產。」

經濟部長龔明鑫表示，「美國是最重要的AI的應用國家或是AI中心，所以兩個國家會形成一個戰略性的夥伴關係。」

經濟部長龔明鑫強調，半導體先進製程會根留台灣，駁斥產業外移、掏空台灣疑慮。至於台積電原先規劃投資美國1650億美金，金額恐怕還會再提高，對於日前傳出還要加碼蓋5座半導體廠，董事長魏哲家在15日法說會回應，已經買下第2塊地預備。

台積電董事長魏哲家15日表示，「我可以說一個字，我們的產能非常的緊繃，我們非常努力去縮小缺口。我們剛買了第2塊地在亞利桑那州。」

稍早台積電也發聲明回應，對於作為一家服務全球客戶的半導體製造商，樂見雙方達成穩健的貿易協議，半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈。台積電股價也開出慶祝行情，一度衝上1740元，大漲50元，更推升台股大漲，盤中一度衝到3萬1417點，大漲600點。

