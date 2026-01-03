美稱逮馬杜洛受審 「馬杜洛夫婦從臥室被美軍拖出」

美國總統川普三日在自創社媒真實社群發文說，美國已成功對委內瑞拉及委國總統馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從委國押送離境，這次行動由美國執法機構共同完成。

猶他州聯邦參議員李麥克轉述美國國務卿魯比歐談話說，馬杜洛現已被抓，預料不會對委國採取進一步行動，馬杜洛將在美國接受刑事審判。委國外交部長希爾說，面對美國犯罪侵略行為，已請求聯合國安理會召開緊急會議。委國執政黨領袖費南德茲向美聯社說，馬杜洛夫婦是在提烏納要塞內的住所被捕。

美國總統川普三日接受美國福斯新聞訪問說，捕抓馬杜洛的美軍僅有幾人受傷，無人死亡，他還觀看馬杜洛被逮實況，「就像電視節目」，當時已就寢的馬杜洛夫婦從臥室被美軍拖出。

川普還表示，一周前曾與馬杜洛對話，馬杜洛被逮前最後幾天曾想要談判，但川普拒絕，正就委國未來領導高層做決定。川普還說，馬杜洛夫婦已被帶上美國兩棲攻擊艦硫磺島號，將送往紐約。

馬杜洛二○二○年已在紐約南區法院遭到起訴。司法部長邦迪三日在社媒援引對馬杜洛的控罪，包括密謀毒品恐怖主義、密謀運送古柯鹼、持有機槍和毀滅性裝置及密謀持有上述裝置危害美國。

美國副國務卿藍道三日在Ｘ發文說，「委國迎來新黎明！該暴君已離開，他終於將為他的罪行面對正義」。

美媒哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）三日報導，馬杜洛已遭美軍特種作戰三角洲部隊逮到。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述知情人士報導，川普日前已批准三角洲部隊執行這項任務。

委國副總統羅德里格斯說，委國政府不知道馬杜洛和其夫人佛羅雷斯的下落，要求美方立即提供兩人還活著的證據。根據委國法律，馬杜洛若下落不明，羅德里格斯將接替。

委國時間三日凌晨二時許，卡拉卡斯聽見至少七次爆炸，以及飛機低空飛行聲響。紐時引述目擊者說，卡拉卡斯的軍事基地提烏納要塞持續傳出猛烈爆炸聲，該基地是委國高階軍官及眾多政府高官的駐地。

委國政府說，卡拉卡斯及米蘭達州、阿拉瓜州、拉圭拉州都發生攻擊。委國反對派領袖、去年諾貝爾和平獎得主馬查多的發言人向ＣＢＳ透露，遇襲地點包括卡拉卡斯的提烏納要塞，以及卡洛塔空軍基地、拉圭拉的港口等。

數月來，美軍屢次在委國周邊海域空襲疑似運毒船。二日，委國表示願意與美國談判打擊毒品走私的協議。馬杜洛在一日播出的預錄採訪說，美國想透過八月以來的施壓行動迫使委國政權更替，並獲取其豐富的石油。

