美稱違反DEI 換取台積加碼
台積電在美國的總投資金額規畫1650億美元（約新台幣5.3兆元）。美國商務部長盧特尼克日前受訪時指出，台積電將加碼投資。他還說，川普政府去年上台後，以違反合約中的 DEI（多元、公平與包容）條款為由，使台積電追加1000億美元蓋廠房。
對於盧特尼克的說法，台積電由於15日將舉行法說會，目前正處於緘默期，並未回應此事。
台積電股價昨未受影響，盤中股價一度追平歷史天價1705元，終場上漲10元、收1690元。不過，外資昨賣超台積逾一萬張，在法說會前已連續七個交易日站在賣方，累計賣超約5.9萬餘張。
台積電去年3月宣布，加碼對美投資1000億美元，加上該公司原計畫投資650億美元在美國亞利桑那州興建三座晶圓廠，使總投資達1650億美元。
盧特尼克上周接受熱門播客節目 All-in Podcast 專訪時又提到台積電。他批評美國前總統拜登任內的晶片與科學法（晶片法）補助並不合理，「幹嘛給台積電60億美元？它市值可有一兆美元。」
拜登2022年簽署晶片法，投入527億美元促進美國半導體晶片研製，並對全球半導體巨擘提供數十億美元補助，以吸引業者在美設廠投資，例如台積電、南韓三星及SK海力士、美國英特爾與美光。
美國商務部前年底宣布，提供達66億美元補助協助台積電在亞利桑那州蓋三座晶圓廠。
盧特尼克指出，川普第二任的做法是徵收百分之百關稅，除了促使台積電同意在美設廠，美方也不必提供台積電60億美元補助。
盧特尼克說，川普政府還對台積電表示，「你們有簽約，其中達20頁涉及 DEI 條款」，即必須聘僱一位盲人包商，還有跨性別與女同志工程師；然而，台灣的曝光機工程師全都是男性，遑論性傾向，這等於違反 DEI 條款。
盧特尼克表示，很多人以為共和黨人將直接撕掉合約中的 DEI 條款，「但我們不是那種共和黨」。川普政府閱讀合約後，對台積電提出其違反 DEI 條款的部分，例如未在無塵室晶圓廠設置托育中心。
他說，因台積電違約在先，美方開出條件，若台積電能加碼對美投資1000億美元蓋廠，那就能一筆勾銷，於是達成協議，如今投資1650億美元的工廠興建中。
盧特尼克未詳述台積電將加碼投資投資的金額，只說「我會讓台積電自己宣布，他們的投資規模還會更高」。
閱讀祕書／DEI 多元、公平與包容
【編譯茅毅】DEI（多元、公平與包容）計畫是在美國民權運動和女權運動等社會改革下，逐漸形成的概念，旨在防止由於性傾向、種族、宗教及性別等身分產生的歧視，促進多元（diversity）、公平（equity）與包容（inclusion）的職場環境，確保所有人都擁有平等發展機會，尤其是女性、少數族裔、LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群和其他傳統上代表性不足的族群。
倡議人士主張，該計畫對解決長久以來的不平等與結構性種族歧視，有其必要。美國總統川普及其忠實支持者則主張，該計畫反而將對其他美國人造成不公平的歧視，並削弱求職者或受僱員工在工作錄取或升遷時，以個人本職學能為基礎的重要性。
川普去年1月重返白宮，就下令全面廢除聯邦政府的 DEI 計畫，不承認跨性別身分，並中止前總統拜登任內開始核發的有性別中立（Ｘ）選項護照。
更多udn報導
一票人冬天遊日本就頭痛 過來人曝原因：不要穿發熱衣
相機實力誰最強？全球手機拍照榜單更新 iPhone不是第一
微波食物總是外熱內冷？放食物正確位置很多人不知
吳淡如、林心如都讀EMBA 40歲後當學生…啥比學位誘人？
其他人也在看
認罪且繳回犯罪所得遭重判 陳怡君關鍵理由未說服法官
民進黨台北市議員陳怡君涉詐助理費和收賄關說，法官考量她偵審時認罪、繳回犯罪所得，減刑一次，但仍以陳涉犯二次利用職務機會詐...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 11
紐時指台美協議近完成 232條款豁免如何運作待觀察
（中央社記者廖漢原紐約12日專電）「紐約時報」報導台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾增加投資設廠。報導提出輸美半導體是否受貿易擴張法第232條款影響以及台積電增加設廠等疑問，尚不清楚屆時協議如何運作。中央社 ・ 3 小時前 ・ 24
失事F─16 墜海前2天報修導航系統
空軍六七○○號Ｆ─16戰鬥機，六日晚間在花蓮外海失事，飛行員辛柏毅上尉至今尚未尋獲。國防部長顧立雄昨天在立院表示，曾經斷...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 9
台股夜盤大漲 紐時：台美關稅談妥15%、台積電再建5座美廠
美國對等關稅衝擊多國產業，台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，並持續和美國談判。紐約時報週一報導指稱，美國總統川普的政府接近與台灣達成貿易協議，美對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建中廣新聞網 ・ 3 小時前 ・ 51
【本日焦點】全台掀「土方之亂」延燒金融機構／史上最高！銀樓黃金價格首破萬八／林昀儒封王 陸媒：敲響中國桌球警鐘
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.全台掀「土方之亂」延燒金融機構2.史上最高！銀樓黃金價格首破萬八3.林昀儒封王 陸媒：敲響中國桌球警鐘 4.不讓TPASS中斷 北北基桃籌資代墊 5.移工逛101爆被歧視⋯賈永婕關注 品牌致歉Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 15 小時前 ・ 7
綠高市長誰出線 最快今公布
民進黨布局2026縣市長選舉，台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調12日至17日進行，昨抽出高雄市打頭陣，4名立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩均把握最後衝刺機會，陸戰、空戰齊發，不少支持者放棄晚間出門機會，在家等候電話。若3家民調公司有效樣本數達標，最快今（13）日中午前可揭曉最終初選結果。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 21
清晨最低溫6.9度！今8縣市低溫特報 周四起冷氣團減弱
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣新埔鎮的攝氏6.9度。氣象署表示，今天（13日）大陸冷氣團南下並影響及輻射冷卻效應，各地早晚偏冷，8縣市低溫特報，西半部日夜溫差大，由於北方乾空氣逐漸南下，今日水氣逐漸減少，明天天氣如何？氣象署指出，明天（14日）持續受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，周四（15日）起大陸冷氣團減弱，但受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台美關稅談判近尾聲，關稅可望降至15%！《紐時》揭露交換條件：台積電投資美國再加碼，至少增建五座半導體廠
《紐約時報》12日獨家報導，川普政府即將與台灣達成貿易協議，除了台灣進口商品關稅可望降到與日韓相同水準的15%，台積電則承諾要在亞利桑那州增建更多半導體廠。三名知情人士對《紐時》透露，歷經數月協商，川普政府正與台灣敲定一項貿易協議，最快將於本月公布。除了台灣商品的進口關稅降至15%（與去年達成協議的日韓進口商品稅率一致），台積電還承諾將在亞利桑那州再興建至少......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 701
頂大畢業敵不過「這技能」？女面試7連敗薪資一路砍 內行揪致命傷
不少大學生畢業後，都希望能找到與自身科系相關的工作，但在實際求職過程中，卻往往頻頻碰壁。一名女子分享自身經歷，表示日前參加就業博覽會時，發現多數企業都在徵求工程師職缺，自己身為政大日文系畢業生，面試7間公司全數落榜，甚至開出的薪資條件一路下修，讓她壓力大到身心俱疲。對此，網友也紛紛替她點出三條可能的出路。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 11
太子詐騙全球崩／砸數百億送遊艇、名錶還不夠 起訴書揭太子集團陳志行賄中國高官
詐騙全球千億元的太子集團首腦陳志落網，根據英美等國制裁資訊，陳志在柬埔寨建立至少10個電信詐騙園區，並砸了數十億美元（至少新台幣300億元）行賄各國官員，給現金、送名錶或豪華遊艇樣樣都來，就連中國高官也在收賄行列。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 109
綠葡萄用「青提」命名遭威脅滾出台灣！基隆甜點店：不排除報警
事件起因於店家在社群平台分享新品時，使用「青提檸檬」、「青提馬卡龍」作為甜點名稱，隨後有網友透過私訊與留言質疑「青提」為中國大陸用語，要求店家改稱「綠葡萄」，並揚言發動抵制。對此，店家曾在Threads上回應表示，「遇到傳說中的支語警察，嚇死人了，青提就是好聽。...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 53
川普宣布「與伊朗商業往來國家都加徵25％關稅」 中國、俄羅斯等國恐受影響
伊朗民眾日前為了抗議通貨膨脹走上街頭，沒想到政府選擇暴力鎮壓，引起國際關注。美國總統川普在當地時間12日宣布，任何與伊朗進行貿易往來的國家，都將面臨「所有與美國進行的業務」加徵25％關稅，且該項措施「立即生效」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 16
前伊朗國王巴勒維之子：已準備返國犧牲生命
（中央社記者廖漢原紐約11日專電）長期流亡海外的前伊朗國王巴勒維之子芮沙．巴勒維，今天接受美國福斯新聞頻道訪問表示，已準備率先返回伊朗，他和民眾都準備犧牲性命。伊朗人民對川普政府可能介入局勢已有正面回應。中央社 ・ 23 小時前 ・ 15
土方之亂延燒金融機構 建商盼放寬18個月內開工限制
營建剩餘土石方清運車輛新制元旦上路，全台掀起「土方之亂」，如今也延燒到金融機構。上周已有銀行業者接獲建商反映，因土方無法...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 245
謝龍介重話開砲：台南這鍋湯被民進黨煮餿了！
民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」之際，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻出招「攔胡」，特別拍攝教學影片示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，國民黨已準備好迎戰。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 57
年輕人狂買 黃金存摺達500萬戶
受伊朗局勢動盪的地緣政治風險影響，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾遭司法部刑事調查，推升市場避險情緒，黃金價格12日再創新高，一度突破每盎司4600美元大關。去年台灣黃金進口量達38公噸，金額42.15億美元，創歷史新高；路透披露，去年台銀黃金銷售量年增1倍，不少40歲以下的年輕人進場，黃金存摺開戶數衝破500萬戶。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 12
伊朗哈米尼開嗆！把川普畫成「崩解石棺」：暴君會被推翻
伊朗血腥鎮壓反政府示威者，已造成逾500人死亡。美國總統川普才放話「美國已備好伸出援手」，伊朗最高領袖哈米尼就開嗆。12日在X發出一張諷刺漫畫，將川普畫成正在崩裂的石棺，並點名史上多位暴君，大嗆「這個人也會被推翻」。太報 ・ 18 小時前 ・ 9
白宮：川普考慮發動空襲 阻止伊朗鎮壓示威者
（中央社記者鍾佑貞華盛頓12日專電）伊朗爆發全國性反政府示威，遭到血腥鎮壓。白宮發言人今天表示，美國總統川普正在考慮對伊朗發動空襲，以阻止德黑蘭當局鎮壓抗議活動，並指出「民眾正於街頭被殺害」。中央社 ・ 2 小時前 ・ 19
李鴻源籲取消總統府三大委員會
內政部前部長李鴻源昨天接受網路媒體訪問時表示，政府近年成立過多各式各樣的辦公室與委員會，變成「關係好就好辦事，官大學問就大」，嚴重干擾既有行政體系運作；他勸賴清德總統趕快取消總統府三大委員會，讓公務體系回到原本的專業分工與制度運作，否則將拖垮財政、徹底摧毀文官制度。聯合新聞網 ・ 27 分鐘前 ・ 2
北宜高鐵 張景森批史詩級錯誤
交通部興建北宜高鐵計畫目前正送行政院核定中，前政務委員張景森10日、12日分別於臉書發文，批評直言，該案是公共決策失序的典型案例，形同「史詩級錯誤」，痛批交通部和國發會把關失靈，並喊話賴清德總統，重大建設不要被選舉綁架。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 61