美稱違反DEI 換台積加碼

美國商務部長盧特尼克指出，川普政府以違反合約中的DEI條款為由，迫使台積電追加投資千億美元，且台積電還會再加碼。圖為台積電美國亞利桑納州廠區。本報資料照片

台積電在美國的總投資金額規畫一六五○億美元（約新台幣五點三兆元）。美國商務部長盧特尼克日前受訪時指出，台積電將加碼投資。他還說，川普政府去年上台後，以違反合約中的ＤＥＩ（多元、公平與包容）條款為由，使台積電追加一千億美元蓋廠房。

對於盧特尼克的說法，台積電由於十五日將舉行法說會，目前正處於緘默期，並未回應此事。

台積電股價昨未受影響，盤中股價一度追平歷史天價一七○五元，終場上漲十元、收一六九○元。不過，外資昨賣超台積逾一萬張，在法說會前已連續七個交易日站在賣方，累計賣超約五點九萬餘張。

台積電去年三月宣布，加碼對美投資一千億美元，加上該公司原計畫投資六五○億美元在美國亞利桑那州興建三座晶圓廠，使總投資達一六五○億美元。

盧特尼克上周接受熱門播客節目All-in Podcast專訪時又提到台積電。他批評美國前總統拜登任內的晶片與科學法（晶片法）補助並不合理，「幹嘛給台積電六十億美元？它市值可有一兆美元」。

拜登二○二二年簽署晶片法，投入五二七億美元促進美國半導體晶片研製，並對全球半導體巨擘提供數十億美元補助，以吸引業者在美設廠投資，例如台積電、南韓三星及ＳＫ海力士、美國英特爾與美光。

美國商務部前年底宣布，提供達六十六億美元補助協助台積電在亞利桑那州蓋三座晶圓廠。

盧特尼克指出，川普第二任的做法是徵收百分之百關稅，除了促使台積電同意在美設廠，美方也不必提供台積電六十億美元補助。

盧特尼克說，川普政府還對台積電表示，「你們有簽約，其中達廿頁涉及ＤＥＩ條款」，即必須聘僱一位盲人包商，還有跨性別與女同志工程師；然而，台灣的曝光機工程師全都是男性，遑論性傾向，這等於違反ＤＥＩ條款。

盧特尼克表示，很多人以為共和黨人將直接撕掉合約中的ＤＥＩ條款，「但我們不是那種共和黨」。川普政府閱讀合約後，對台積電提出其違反ＤＥＩ條款的部分，例如未在無塵室晶圓廠設置托育中心。

他說，因台積電違約在先，美方開出條件，若台積電能加碼對美投資一千億美元蓋廠，那就能一筆勾銷，於是達成協議，如今投資一六五○億美元的工廠興建中。

盧特尼克未詳述台積電將加碼投資投資的金額，只說「我會讓台積電自己宣布，他們的投資規模還會更高」。

閱讀秘書／DEI 多元、公平與包容

【編譯茅毅】ＤＥＩ（多元、公平與包容）計畫是在美國民權運動和女權運動等社會改革下，逐漸形成的概念，旨在防止由於性傾向、種族、宗教及性別等身分產生的歧視，促進多元（diversity）、公平（equity）與包容（inclusion）的職場環境，確保所有人都擁有平等發展機會，尤其是女性、少數族裔、LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群和其他傳統上代表性不足的族群。

倡議人士主張，該計畫對解決長久以來的不平等與結構性種族歧視有其必要。美國總統川普及其忠實支持者則主張，該計畫反而將對其他美國人造成不公平的歧視，並削弱求職者或受僱員工在工作錄取或升遷時，以個人本職學能為基礎的重要性。川普去年一月重返白宮就下令全面廢除聯邦政府的ＤＥＩ計畫，不承認跨性別身分，並中止前總統拜登任內開始核發的有性別中立（Ｘ）選項護照。

