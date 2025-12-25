美積極協助 涉外人士：台宏復交可期

台灣前友邦宏都拉斯日前宣布總統大選結果，由友台的「國家黨」候選人阿斯夫拉獲勝，外界關注台宏是否可能恢復邦交。對此，涉外人士25日表示，美方已積極協助，我方也與阿斯夫拉建立直接聯繫管道，兩國復交「可以期待」。

宏都拉斯2023年3月在現任政府主導下與台灣斷交，轉與大陸建交，不過北京當局當初對宏國的承諾卻一再跳票，宏國人民賴以為生的白蝦產業受到嚴重衝擊。此次宏國總統大選，阿斯夫拉與另一名候選人、「自由黨」的納斯拉亞都被視為友台派，曾表示不排除執政後與台灣恢復邦交。

廣告 廣告

對於台宏是否有復交可能？外交部表示，尊重宏都拉斯人民依循憲政體制並透過民主機制所選出的新任國家領導人，同時呼籲宏國總統當選人以民為本，以對宏國人民有利為出發點推動新政。涉外人士則透露，我方在過去1年就已與阿斯夫拉、納斯拉亞建立聯繫管道，美方也積極給予協助。

涉外人士指出，與各國平等互惠交往是台灣既定的外交政策，對於有助提升台灣國際地位、拓展國際空間的機會，外交部將秉持一貫開放、務實立場看待。

他也以美國國務卿盧比歐先前出訪中南美洲時公開肯定瓜地馬拉與台灣維持邦交、及台灣支持貝里斯白蝦產業並在今年順利開放輸台為例，強調這都是我們推動「榮邦計畫」，透過「經濟外交」協助友邦繁榮的成果，希望產生示範效果，讓更多邦交國的周邊國家樂意和台灣發展關係。

對於宏都拉斯總統選舉結果，大陸外交部25日的例行記者會上，外媒詢問該當選人曾說要恢復與台灣的邦交關係，大陸外交部發言人林劍表示，「總統選舉是宏都拉斯的內部事務，中方尊重宏都拉斯人民的選擇。中方願同宏方一道，在一個中國原則基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。」