美空室內設計：以木與瓦構築敘事語言 揉合家庭溫度的日料空間
文字整輯｜編輯部 圖片提供｜美空室內設計
本案座落於高雄岡山，為業主自宅翻新而成的壽司專門店。業主夫妻從台北返鄉，期盼將日式職人精神與家的溫度結合，打造一處延續日常又能款待來客的料理場域。美空設計在掌握基地條件後，以日本四國旅行見聞為靈感，擷取其中的「備長炭」與「屋瓦」意象，形塑空間的基調與語彙，揉合傳統與當代，鋪陳出一段凝練和風與家族情感的敘事軸線。
入口門面則以一片片手工鑽孔的瓦片組構而成，瓦片的孔洞細小，費時費工，接著再由細緻鐵絲綁接形成魚鱗狀排列，規序排列的模樣，既呼應壽司中生魚片印象，也讓光線在日照中折射出層層律動，隱約之間，讓室內的光影成為街角最具張力的視覺記號。
空間材質選用融合自然感與職人細節的語彙，例如外牆則施以砂岩漆，兼具耐候性與可清潔性，展現專業飲食空間對潔淨度的講究與美感。大面實木吧台帶來穩重感，牆面使用金屬藝術漆與日本進口栗子殼板材，在視覺上呈現質樸與細膩共存的肌理。
本案總面積約30坪，空間配置包含板前座位、私密包廂與內場廚房，整體動線由門口直達吧台，讓客人一入店即見師傅料理場域。張彥智設計總監亦刻意保留用餐者的隱私性，仿照日式障子門的概念，穿透的視線使外部僅能見人影流動，卻無法直視內部座位，讓用餐的顧客可以自在地享受美食，兼顧開放性與包容感。
空間最具標誌性的設計，來自以全實木打造的L型吧台與背牆，品牌以高級日式料理自居，食材經過的地方皆以實木為主，降低食安疑慮。吧台不僅承載料理與用餐的雙重儀式，其轉角處以斜切收邊，柔化動線與視線節點，使座位更具親切感。背牆則在建築原體中鑿開凹槽，置入金屬藝術漆與展示架，透過間接光源映照出料理刀具與酒品，形塑序列感與專業氣場。
本案最大的困難點在於面對遠距離的施工挑戰，美空設計堅持在北部完成瓦片牆，然後再細心運抵南部現場進行安裝，每一道工法之細緻，因此歷經四個月的工序，最終空間有完美地呈現出業主心中理想的清潔感配色與層次佈局。業主表示，特別喜愛門面瓦牆、實木吧台與整體光感氛圍，正如當初懷孕時為女兒取名「梨」般，此空間寄託著家庭期望與品牌未來的延續想像。
Designer Profile
張彥智
現任│美空室內設計 設計總監
獲獎｜
2024 LONDON DESIGN AWARDS 銀獎
2025 Muse Design Awards 銀獎
2025 TITAN AWARD 銀獎
設計理念｜
強調居家風格典範，成就了我們設計服務的核心價值。
親力親為每一個細節，打造專屬於你的居家場域。
About Design Company
美空室內設計
地址｜新北市林口區麗園二街10之3號10樓
電話｜0989-114-581
信箱｜maykong1125@gmail.com
網址｜www.maykongdesign.com
點擊在設計王官網查看更多文章
其他人也在看
The Return 歸嶼│現代風│40坪
落地窗引入充沛自然光，窗外綠意成為室內最自然的景深。光線在木地板、石材與織品表面流動。讓空間在日夜之間，呈現不同層次的溫度與表情。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發表留言
科技菁英御用設計師 二次合作客變宅
與屋主第二次合作的我思空間設計，延續彼此的默契，曾任台積電資深工程師的設計師陳佳佑，以理性而精準的思維參與設計，注入細膩的生活細節及務實的態度，讓整體規劃更清楚、有序，再次為竹科新貴屋主打造智能且富有生活質感的新家。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發表留言
科技業屋主嚮往的溫暖北歐生活提案，中島餐桌、半開放書房與電子衣櫥，每一處都回應真實的生活需求
在18.9 坪的新成屋，如何同時滿足科技業屋主對效率、收納與生活質感的需求？此案新成屋原始屋況動線不佳、通風不良與天花壓迫，溝通需求後，宜荷設計團隊以「嶼」為設計理念，象徵在繁忙城市中，為屋主打造一處可安放身心的生活島嶼，透過開放式格局與輕柔的北歐基調，重新梳理動線、採光與通風不足的空間，讓設計回歸生活本質，實現屋主理想中機能與美學並進的現代避風港。設計家 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
餘生漫漫，陽光相伴～28 坪無礙退休宅，找回生活的自由半徑
當人生步入下半場，理想的家是能承載歲月、又能輕擁日常的地方。這間位於高雄核心地帶的老屋，儘管坐擁便利的地理優勢，卻曾因採光與空間侷限而顯得沉悶。設計總監選擇放下制式的框架，用「心」觀察居住者的每一個轉身。不只是修繕，更是重塑，將封閉的隔間化為開闊的流動，讓陽光重新住進家裡。在這裡，無障礙不再是冰冷的設計規格，而是一種對未來的深情守護，讓美感與實用交織成最舒心的退休生活。設計家 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
絕代芳華│在霓虹的縫隙裡，看見一座被重寫的香港│35坪
霓虹不是裝飾，是情緒的語言。推開大門，最先被吸住的，是懸掛在半空的一塊塊霓虹燈牌。「港味無雙」、「人間大事吃喝二字」、「唔飲唔算朋友」——那些來自老香港的語氣，被用更俏皮、更當代的方式重新排列。幸福空間 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 117則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 75則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 40則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 493則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 8則留言
軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反
中共軍委副主席張又俠因洩核武機密、貪腐遭習近平整肅。網路指習清洗張後，全軍「沉默抵制」迫使習談判，張反要求習下台。華爾街日報披露張向美洩核武數據及收賄。導致解放軍高層指揮鏈真空，戰力重創。逾2000名軍官面臨處置，軍心動盪加劇，中共政局備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 67則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 172則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 163則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
YouTube又出新招！「1實用功能」恐要收費 免費仔哭了
不少民眾喜愛觀看YouTube，台灣用戶平均每天電視觀看時數長達3小時，且影音加上直播的觀看總時數年增10%，對YouTube內容可持續觀看的認同度高。近期有消息傳出，YouTube又有新招數，測試把「播放速度」納入付費功能，成為Premium訂閱用戶才能有的專屬服務。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5則留言
哭笑不得！她花2萬買鑽戒 沒想到最值錢的是附送的杯子
根據《啄木鳥財經》和《新快報新聞》等陸媒報導，王女士自行秤重後估算，杯身純銀部分約重70至80公克，在2026年1月23日足銀每公克回收價達22.5元人民幣（約新台幣99元）的行情下，該杯的回收價值已接近1,575至1,800元人民幣（約新台幣7,000至8,000元），不僅超過鑽戒現值，更...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8則留言