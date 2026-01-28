美空室內設計：以木與瓦構築敘事語言 揉合家庭溫度的日料空間

文字整輯｜編輯部 圖片提供｜美空室內設計





本案座落於高雄岡山，為業主自宅翻新而成的壽司專門店。業主夫妻從台北返鄉，期盼將日式職人精神與家的溫度結合，打造一處延續日常又能款待來客的料理場域。美空設計在掌握基地條件後，以日本四國旅行見聞為靈感，擷取其中的「備長炭」與「屋瓦」意象，形塑空間的基調與語彙，揉合傳統與當代，鋪陳出一段凝練和風與家族情感的敘事軸線。



圖片提供｜美空室內設計

入口門面則以一片片手工鑽孔的瓦片組構而成，瓦片的孔洞細小，費時費工，接著再由細緻鐵絲綁接形成魚鱗狀排列，規序排列的模樣，既呼應壽司中生魚片印象，也讓光線在日照中折射出層層律動，隱約之間，讓室內的光影成為街角最具張力的視覺記號。

圖片提供｜美空室內設計

圖片提供｜美空室內設計

空間材質選用融合自然感與職人細節的語彙，例如外牆則施以砂岩漆，兼具耐候性與可清潔性，展現專業飲食空間對潔淨度的講究與美感。大面實木吧台帶來穩重感，牆面使用金屬藝術漆與日本進口栗子殼板材，在視覺上呈現質樸與細膩共存的肌理。

圖片提供｜美空室內設計

本案總面積約30坪，空間配置包含板前座位、私密包廂與內場廚房，整體動線由門口直達吧台，讓客人一入店即見師傅料理場域。張彥智設計總監亦刻意保留用餐者的隱私性，仿照日式障子門的概念，穿透的視線使外部僅能見人影流動，卻無法直視內部座位，讓用餐的顧客可以自在地享受美食，兼顧開放性與包容感。

圖片提供｜美空室內設計

圖片提供｜美空室內設計

空間最具標誌性的設計，來自以全實木打造的L型吧台與背牆，品牌以高級日式料理自居，食材經過的地方皆以實木為主，降低食安疑慮。吧台不僅承載料理與用餐的雙重儀式，其轉角處以斜切收邊，柔化動線與視線節點，使座位更具親切感。背牆則在建築原體中鑿開凹槽，置入金屬藝術漆與展示架，透過間接光源映照出料理刀具與酒品，形塑序列感與專業氣場。

圖片提供｜美空室內設計

圖片提供｜美空室內設計

本案最大的困難點在於面對遠距離的施工挑戰，美空設計堅持在北部完成瓦片牆，然後再細心運抵南部現場進行安裝，每一道工法之細緻，因此歷經四個月的工序，最終空間有完美地呈現出業主心中理想的清潔感配色與層次佈局。業主表示，特別喜愛門面瓦牆、實木吧台與整體光感氛圍，正如當初懷孕時為女兒取名「梨」般，此空間寄託著家庭期望與品牌未來的延續想像。





Designer Profile

張彥智

現任│美空室內設計 設計總監



獲獎｜

2024 LONDON DESIGN AWARDS 銀獎

2025 Muse Design Awards 銀獎

2025 TITAN AWARD 銀獎



設計理念｜

強調居家風格典範，成就了我們設計服務的核心價值。

親力親為每一個細節，打造專屬於你的居家場域。

About Design Company

美空室內設計

地址｜新北市林口區麗園二街10之3號10樓

電話｜0989-114-581

信箱｜maykong1125@gmail.com

網址｜www.maykongdesign.com





