美空襲委內瑞拉抓走總統「中國製」預警雷達形同虛設、戰車成活靶

美國有線電視新聞網《CNN》採訪團隊3日凌晨在委內瑞拉首都卡拉卡斯目擊多起爆炸，市內部分地區一度停電。 圖：翻攝自 X OSINTdefender

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），震驚國際。外界關注，委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，部署的中國製JY-27「反匿蹤」警戒雷達及俄製S-300防空系統，在這次軍事行動當下並未起作用形同虛設，暴露中俄外銷武器系統在面對美軍存在巨大的技術代差。

綜合外媒報導，當美軍於當地時間3日凌晨2時許，襲擊委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）時，接連傳出巨大爆炸聲響，兩處重要軍事設施冒出濃煙，分別為市中心的「卡洛塔空軍基地」（La Carlota military airfield），以及外界認為總統馬杜洛（Nicolás Maduro）長期居住的「蒂烏納堡軍事基地」（Fuerte Tiuna）。

廣告 廣告

委內瑞拉耗費鉅資向中國和俄羅斯採購防衛裝備，委內瑞拉防空網的核心是中國電子科技集團（CETC）製造的雷達陣列，包括JYL-1三坐標遠程監視雷達以及被稱為「隱身殺手」的JY-27米波雷達，其中中國製的JY-27雷達一直被宣傳為「匿蹤戰機剋星」，委內瑞拉軍方曾高調宣稱，該系統能有效鎖定美軍F-22與F-35隱形戰機。

不過，美軍在這次行動中不僅執行精準打擊，還迅速癱瘓多處重要軍事設施，令這批「中國製」警戒雷達形同虛設，還遭輕鬆破壞。美軍在行動初期發動強大的電子戰（EW）攻勢，委內瑞拉軍隊雷達螢幕瞬間被雜訊覆蓋（Jamming），隨即遭反輻射導彈精確摧毀，導致整個指揮系統在開戰之初便淪為「瞎子」。

此外，委內瑞拉空軍操作的K-8W教練/攻擊機在美軍奪取制空權後完全無法升空，裝備C-802A反艦導彈的巡邏艦也在電子壓制下形同虛設。地面部隊方面，委內瑞拉海軍陸戰隊配備了中國提供的VN-16兩棲突擊車、VN-18步兵戰車及SR-5多管火箭系統，但在失去雷達預警與制空權掩護後，變成了美軍攻擊機與無人機的活靶。

委內瑞拉戰場畫面顯示，大量中國製造的VN系列戰車毫無用武之地，在遭受空中打擊後被車組人員棄置於路旁；SR-5火箭炮也因缺乏數據鏈路支援，無法進行有效反擊。軍事專家分析，委內瑞拉的迅速潰敗，顯示了中俄外銷武器指揮管制體系的重大缺陷。

軍事專家指出，雖然中國提供了先進的單項裝備，但在面對美軍複雜電磁環境與精確打擊時，其抗干擾能力與系統整合度顯得極為脆弱。部分網友則推測，委內瑞拉長期受制裁導致零件斷供與缺乏維護，人員訓練操作不善所致，導致耗資鉅資的防禦網淪為「高級裝飾品」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣

同時緊盯朝鮮與中國 駐韓美軍已準備好防制台灣有事