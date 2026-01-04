美空襲委內瑞拉活逮馬杜洛 柯文哲：指責大陸時看看自己的行為

美國空襲委內瑞拉，活逮馬杜洛（Nicolás Maduro）總統及其妻弗洛雷斯（Cilia Flores），引發違法軍事行動的疑慮。對此，民眾黨前主席柯文哲今（4日）在嘉義市Long Stay時受訪表示，美國在指責中國大陸的時候，有時候也要看看自己的行為；他認為，美國把南北美洲當作其勢力範圍，想怎麼幹就怎麼幹，這就是新門羅主義。

柯文哲擔任張啓楷競選總幹事後，第二天陪同走訪嘉義。（中天新聞）

柯文哲昨天到嘉義市Long Stay，並宣布要擔任黨籍立委張啓楷角逐2026嘉義市長選舉的競選總幹事，今天他延續行程，一早陪同張啓楷到地方傳統市場拜票、進廟裡參香祈福，並在城隍廟參拜完畢後受訪回應時事。

對於川普昨下令對委內瑞拉發動「大規模打擊」，不但成功空襲委國首都卡拉卡斯，還活逮馬杜洛總統伉儷，送回美國紐約，在聯邦法院受審。

柯文哲說，這就是大國政治，美國只是赤裸裸地做自己想做的事情嘛，國際現實狀況就是這樣。

川普公開委國總統馬杜洛被俘的狼狽畫面。（圖／翻攝自Truth Social@realDonaldTrump）

柯文哲認為，這個也不是國際正義，這就是美國的新門羅主義，就美國把南北美洲當作是勢力範圍，想怎麼幹就怎麼幹。

不過柯文哲話鋒一轉說，「但是我想是這樣啦！」美國在指責中國大陸的時候，有時候也要看看自己的行為，因為戰爭要有道德的正當性，不過大國政治就是這樣，這是國際現實主義。

