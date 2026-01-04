美空襲委內瑞拉逮馬杜洛夫婦 中國外交部：應立即釋放

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。（路透社）

美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉發動大規模攻擊，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和他的妻子，並將兩人送往紐約接受審判。對此，中國外交部今（4日）再度表示，美方行徑明顯違反國際法，要求立即釋放馬杜洛夫婦，更主張應透過對話與談判，尋求問題的解決之道。

美東時間2日深夜至3日清晨，美國空襲委內瑞拉，搭配特種部隊執行斬首行動，火速將馬杜洛夫婦逮捕上銬，兩人被押上美軍戰艦硫磺島號，目前已抵達美國紐約，預計近期將出庭受審。

各國對此反應不一，其中，俄羅斯、伊朗及中國等被視為與委國立場相近的國家齊聲對美發難，中方早於3日晚間便發聲譴責川普作為，「對於美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責，此舉已嚴重侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美與加勒比地區的和平安全，中方堅決反對」。

中國外交部一位不具名發言人今（4日）重申，美方行徑明顯違反國際法與國際關係基本準則，更背離《聯合國憲章》的宗旨和原則。中方除了強烈要求美方確保馬杜洛夫婦安全並立即釋放兩人，也嚴正敦促美方停止顛覆委內瑞拉政權，應透過對話談判解決問題。





