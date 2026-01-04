美空襲委內瑞拉！富邦洋投發文報平安：我一切都好
美國對委內瑞拉發動軍事行動，空襲首都卡拉卡斯，並同步逮捕總統馬杜洛及其妻子，當地情勢陷入高度動盪。受此影響，委內瑞拉冬季聯盟季後賽賽程已宣布暫停。前富邦悍將洋投富藍戈日前返鄉參賽，因局勢緊張引發台灣球迷關心，他也透過社群平台向外界報平安。
富邦悍將洋投富藍戈發文報平安
前富邦悍將投手富藍戈（Enderson Franco）出身委內瑞拉，曾於2022年至2025年間效力中華職棒富邦悍將，在台灣累積不少人氣。近日他身在家鄉，因社會局勢動盪收到大量球迷關切，隨即在社群限時動態發文表示：「很多來自台灣的人關心我和我的家人們。是的，我們很平安，我所在的城市一切都好，謝謝你們對我和我的家人們的關心。」
委內瑞拉是世界棒球強權，也是經典賽參賽國，外界關心此次政局動盪，是否會影響參賽資格與賽程。對此，現任教頭、同時擔任美國大聯盟太空人隊板凳教練的羅培茲（Omar Lopez）面對國內政局劇變，對外呼籲：「我們不是壞人，只是想打棒球。」
美抓捕委內瑞拉總統 外交部回應了
美國對委內瑞拉展開大規模軍事打擊，外交部今（4日）表示，對委內瑞拉國內外政經情勢高度關注，尤其針對該國獨裁政權在國際毒品販運上的角色，以及其威權統治引發的人道危機。外交部指出，這些長期存在的問題已嚴重影響區域穩定，台灣政府期盼委內瑞拉能和平轉型為民主政體，並促進雙邊關係發展。同時，台灣將持續與美國等全球自由民主夥伴合作，共同維護區域及全球的安全、穩定與繁榮。
