美空襲委內瑞拉、活逮馬杜洛 蔡正元曝幕後玄機

美軍空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯；活逮委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，震驚全球。前立委蔡正元質疑，CH-47直升機載著美軍特種部隊很順利地降落，表示美軍已經跟委內瑞拉軍隊、警察談好了。

委內瑞拉首都卡拉卡斯3日凌晨傳出多起爆炸後，軍方封鎖通往總統府的道路。（美聯社）

蔡正元3日在《中天辣晚報》節目表示，美軍這次行動如何界定何種性質？要視美國到底掌握馬杜洛多少販毒的證據。其次，CH-47是美軍特種部隊在使用，任何地點都很容易降落，且運載量很大。這種運輸直升機進入委內瑞拉並很順利地降落。表示美軍已經跟委內瑞拉軍隊、警察談好了，不然怎麼會那麼順利？

蔡正元指出，現在整個委內瑞拉軍警人員，跟他原先預料的差不多，他們不會想要發動政變，去推翻馬杜洛，他們不想承擔這個責任。他們也不會盡全力拚命去保護馬杜洛，他們可能在中間保持一種觀望。

他說，委內瑞拉軍警沒有抵抗，很平和的讓美國特種部隊把聯邦官員直接送到馬杜洛官邸前面，包圍馬杜洛並予以逮捕。

川普公開委國總統馬杜洛被俘的狼狽畫面。（圖／翻攝自Truth Social@realDonaldTrump）

他提到，現場據說還整場錄影，否則到時怎麼向美國人及全世界做交代？因為在民調上，美國人不贊成進攻委內瑞拉，這是民意的大多數。

蔡正元表示，但是如果沒有爆發戰爭，直接逮捕馬杜洛，所涉及的問題，就不是有沒有違反戰爭法的問題，而是馬杜洛有沒有販毒的證據，就變成一個爭論的關鍵。

蔡正元分析，新聞報導提及美軍的三角洲特種部隊，這個特種部隊很喜歡使用CH-47直升機，所以在第一個時間新聞，看到這一款直升機進入委內瑞拉領空，表示委內瑞拉沒有任何人進行攻擊，同時這一款直升機載的一定是特種部隊。

前立委蔡正元。（中天新聞）

蔡正元指出，美軍特種部隊有好幾支，三角洲是其中的一支，人員進退跟運輸，幾乎是依賴CH-47直升機，編號就叫「契努克」，有焚風之意。

