美空軍接收首架T-7A「紅鷹」教練機

記者廖子杰／綜合報導

美國空軍9日舉行首架T-7A「紅鷹」高級噴射教練機交付儀式，該型機將正式取代服役逾60年的T-38教練機，強化現代化飛訓能量，讓新進飛官能順利接軌至F-22、F-35等第5代戰機與未來的第6代戰機。

軍聞網站「Defence Blog」報導，美國空軍教育訓練指揮部（AETC）於德州聖安東尼奧聯合基地，接收首架T-7A「紅鷹」高教機，展開美國空軍逐步換裝新一代訓練機種作業，也可望迎來美軍飛行員先進作戰航空訓練新變革。

廣告 廣告

隸屬第12飛行訓練聯隊的第99飛行訓練中隊，是首支裝備該新世代教練機的飛訓單位。中隊指揮官李上校表示，此次不僅是接裝1款新飛機，更要協助建立與完善相關訓練標準流程及基礎，以便其他聯隊效法應用。AETC指揮官奎因中將說，T-7A既是重要的現代化升級，也是技術的世代飛躍，將在未來幾十年成為空軍培訓能量的重要一部分，持續孕育優秀新世代飛行員。

由波音與瑞典紳寶公司合作研發的T-7A，是美空軍首架全面採用數位化設計工具開發的機型，搭載先進數位航電系統、數據鏈、雷達模擬和「實兵、虛擬與建構式演訓」（LVC）能力，能有效滿足新世代科技與系統裝備訓練能量，預計2027年達初始作戰能力（IOC）目標。

T-7A「紅鷹」將逐步接手T-38教練機，擔負新一代飛官培訓重任。（取自DVIDS網站）

美國空軍教育訓練指揮部接收首架T-7A高教機，由第99飛行訓練中隊率先換裝。（取自DVIDS網站）