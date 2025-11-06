美空軍擬拓展B-21用途 擔負無人機作戰指管中樞

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「The War Zone」日前報導，美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）提交的B-21「突襲者」轟炸機機組編制指出，建議將編制改為單一飛行員配置，副駕駛位置則由武器系統官（WSO）取代，暗示B-21可能在人工智慧（AI）輔助下高度自動化，未來可能成為前線無人系統的管制中樞。

報導引述全球打擊司令部前任司令布西耶上將（Gen. Thomas Bussiere）的備忘錄指出，為完整發揮B-21的能力，建議將B-21的機組配置由傳統的2名飛行員改為1名飛行員與1名武器系統官，以綜合應用「飛行技術、武器運用、電磁頻譜作戰、感測器管理、即時戰場管理等多項技能。」美軍目前尚未決定是否採納這項建議。

報導指出，由於B-21具備遠較現役轟炸機更多元的任務執行能力，因此需要如F-15E這類戰鬥轟炸機，額外配置武器系統官以協助執行任務，但B-21為雙座構型，因此需減少1名飛行員。

報導指出，美軍現役的B-52、B-1B、B-2等轟炸機均配置2名飛行員，以確保執行長程打擊任務時，能夠輪替休息。布西耶上將的建議，顯示B-21可能具先進AI副駕駛功能。先前的報導曾經披露，美軍計畫讓新型轟炸機具有「可選擇有人或無人模式」能力，因此，B-21未來可能實現全自主無人飛行能力。

此外，諾斯洛普格魯曼集團強調，B-21採數位化開放任務系統架構，因此能夠快速整合新功能，B-21同時具備強大的網路、戰場管理、電子戰，及情監偵（ISR）能力。因此，該機除傳統轟炸機的穿透打擊任務，未來可能擔任前線無人機系統的空中管制中樞，為此有必要加入武器系統官以減輕飛行員負擔。

僅配置單一飛行員的建議，顯示B-21可能具先進AI副駕駛功能。（取自DVIDS網站）

B-21可能同時具備強大的網路、戰場管理、電子戰，及情監偵（ISR）能力，可執行多元任務。（取自DVIDS網站）

全球打擊司令部前任司令布西耶上將建議將B-21的機組配置由傳統的2名飛行員改為1名飛行員與1名武器系統官。（取自DVIDS網站）

B-21未來可能擔任無人系統的管制中樞。（取自美國空軍網站）