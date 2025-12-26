美空軍要走自己的路 計畫組空中版自殺無人機實驗部隊
〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國戰爭部啟動「無人機優勢計畫」(DDP)，要在2年內快速採購多達34萬架低成本自殺無人機。不過，美國空軍認為該計畫以陸軍為主，軍種需求不盡相同，因此決定自組自殺無人機實驗部隊。
軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，與其他軍種不同，空軍新的實驗作戰部隊(EOU)除了要選擇打擊任務所需的無人機類型外，還必須驗證軍種方面的各項要求，例如人員需求、戰術、作戰範圍、投送方式、裝備和訓練。
空軍官員表示，空軍需要的作戰單元將包含指揮控制要素、空軍基地起降能力，以及火力支援單位。此外，還將提供一系列單向攻擊彈藥或巡飛彈藥，幫助執行超越傳統砲兵級別的空中封鎖任務。
報導指出，該實驗部隊將是空軍創建的第二個無人作戰單位，空軍第53聯隊曾在2023年於內化達州創建一個忠誠僚機計畫的分遣隊，目前已成長為一個中隊。空軍官員表示，第二個實驗單位的編制可能與中央司令部成立的「天蠍打擊特遣隊」類似。
報導說，第二個實驗單位將由第53聯隊、空軍特種作戰司令部和空戰司令部聯合組成。雖然駐地尚未選定，但應該會與第一支EOU同駐，擴大研發規模經濟。
空軍官員並補充，這是這些空軍人員在使用小型無人機，並與烏克蘭和台灣等地盟友夥伴保持密切聯繫。
該官員表示，雖然空軍正考慮各種尺寸的無人機，但可能會堅持使用定翼而飛旋翼無人機，定翼無人機能使用更有效率的發動機，更適合遠距離飛行和持續盤旋任務。
更多自由時報報導
M57戰術飛彈射達300公里 高志榮：可打擊福建兩大對台空軍指揮所
為何空射雄三「不可替代」？ 張誠：有美方給不了的不對稱戰力
劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？
獨家》海軍陸戰隊「勁蜂」無人機海上實彈射擊 由M96快艇搭載施放
其他人也在看
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 162
謝龍介台南造勢直接亮槍 綠委傻眼：現在是不投藍就吃子彈？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委林楚茵今(12/26)表示，上周北捷無差別隨機攻擊事件讓國人驚魂未定，國民黨副主席季麟連竟在台南造勢場合直接亮槍...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 172
抓包賴清德自創憲法 葛如鈞：總統你還好嗎
[NOWnews今日新聞]總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。不過事實上，《憲法》並無相關規定。國民黨立委葛...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 148
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 22 小時前 ・ 102
鏡觀／連大法官說了都不算的憲政體制
也許你不知道，截至上週五為止，我們國家的憲法法庭已經有超過300多天無法運作了。藍白把持的立法院於去年底聯手修改了《憲法訴訟法》，提高了憲法法庭評議人數的門檻。原有大法官中有七名任期屆滿卸任，過去這段時間，賴清德總統曾經2度提名大法官人選，不過，全數遭立法院封殺。簡單的說，舊的退了，新的補不進來，大法官人數不夠，無法成會。三權分立的民主憲政就這樣缺了一隻腳。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 418
民進黨2026派誰對決高虹安？學者預言「空降人選」：關鍵在這2人
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，撤銷貪污罪，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。高虹安也在18日復職重返新竹市府上班，目前看來2026競選連任，志在必得，外界關注民進黨會派誰出戰？對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰在廣播節目《POP大國民》分析，民進黨的2026新竹市長人選很大可能是空降，而最終會是誰出戰，這2人的......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 59
「我會跟他拚到底」吳怡萱直指鍾小平 黃暐瀚斷言白營2小雞會
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導民眾黨備戰2026年台北市議員選舉，前副秘書長許甫與前發言人吳怡萱日前辭去黨職，正式投入地方選戰。兩人今（25）日接受媒...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 12
政院副署不執行「停砍年金案」 羅智強酸爆
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，引發綠營不滿，不過傳出這次行政院長卓榮泰不會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 10
阿斯夫拉贏宏國大選！曾讚台灣邦交好百倍
[NOWnews今日新聞]台灣前友邦宏都拉斯上月底舉行大選，在開票過程僵持數週後，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間週三宣布，由保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）勝選，另外2位...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 28
童子瑋出戰基隆市長！吳子嘉一句話斷言結局
[NOWnews今日新聞]民進黨昨（24）日召開選對會，經一番討論後取得共識，下午由發言人吳崢宣布，徵召民進黨立委陳素月出戰彰化，以及基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長，預計在31日加開中執會，並召...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 8
蘇貞昌12年前怒噴一句！網酸爆：跨時空打臉
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，加上憲法法庭在僅有5名大法官出席、未達法定評議門檻的情況下，仍宣告《憲訴法》修法違憲，引發外界對憲政運作的高度質疑，相關爭議持續...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 11
政院修法立委赴中納管！翁曉玲指「無聊法案」 鍾佳濱反嗆：立院自找的
行政院院會今（26日）將通過《兩岸人民關係條例》修法，除對所有公務員赴中納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中審查許可制，違法者將處以罰鍰。日前赴中參加廈門台商協會活動的國民黨立委翁曉玲上午開嗆這是「無聊法案」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱反擊，「禮失而求諸野」，立法院自己不訂規範，就只能由別人來訂，這是立法院自找的。三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前 ・ 5
民進黨選對會徵召陳素月選彰化縣長 邱建富醞釀「走自己的路」
民進黨布局2026地方大選，選舉對策委員會今（24日）拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。爭取提名的前彰化市長邱建富日前放話不惜脫黨參選，並質疑民調結果不尋常，今受訪透露已寄出申請複查民調信函，看黨中央如何處理，若有清楚答案會理性面對，「但如果一意孤行，當然我們會走自己的路」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
藍白推未來帳戶特別條例 吳靜怡怒嗆「耶誕節的毒蘋果」
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導藍白兩黨主席鄭麗文及黃國昌，今（25）日上午召開記者會稱要搶救少子化，並承諾兩黨會合作透過台灣未來帳戶特別條例的方式成立「台灣未來帳戶」解決問題。不過外界則擔憂是否會有立法權逾越行政權的疑慮，對此，黃國昌和鄭麗文皆回應宣稱不會有問題。但政治評論員吳靜怡則回嗆，我們以為賺到了，結果國庫被掏空、國防被弱化，這才是真正的長期風險。民視 ・ 23 小時前 ・ 21
賴氏憲法規定審總預算期限？他酸：要多用AI
[NOWnews今日新聞]總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。不過事實上，《憲法》並無相關規定。國民黨立委吳...今日新聞NOWNEWS ・ 32 分鐘前 ・ 5
轟藍白用各種理由擋總預算案 賴清德動怒：有什麼資格跟人家談憲政？
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導115年度中央政府總預算案持續卡關，至今在立法院仍未付委審查。總統賴清德今（25）日喊話立法院儘速排審，同時罕見公開痛批...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 50
國民黨2026台中市長誰戰？學者提「關鍵2模式」解困局
2026台中市長選舉，民進黨確定由立委何欣純出戰，國民黨則有立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔先後表態，但人選仍未定。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳今（25）日提出 「2個模式」解藍營在台中的困局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
美報告曝北京攻台計畫 中國國防部：隨時能戰｜#鏡新聞
最近美國五角大廈報告指出，中國正朝著2027年底前，對台灣取得「戰略決定性勝利」的能力邁進，昨天(12/25)中國國防部回應了，發言人張曉剛在記者會上，口氣狂妄的說：中國隨時能戰，戰之必勝。而針對中國，持續並快速地，強化軍事力量這件事，日本官房長官木原稔則表示，日本將對周邊的軍事動向，保持高度關注。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 5
賴清德公開痛批藍白不審預算 林沛祥指邏輯混亂：把立院與憲法視為敵人與災難
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導總統賴清德今（25）日針對中央政府總預算及國防特別預算審查在國會卡關，公開痛批藍白「公開說支持國防預算，卻又用各種理...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 7
總預算卡關近3,000億元 主計長陳淑姿：12萬新生兒補助恐受影響
總預算卡關近3,000億元將影響民生與國家計畫，行政院主計長陳淑姿於今（24）日財委會指出，其中包括生育補助、AI投資及災害預備金，若遲未核准，恐衝擊12萬名新生兒及未來科技發展。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 9