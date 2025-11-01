美空軍「協同戰鬥航空器」 YFQ-44A首飛
記者丘學陞／綜合報導
軍聞網站「The War Zone」報導，參與美國空軍「協同戰鬥航空器」（CCA）計畫的原型機YFQ-44A，於10月31日升空首飛，寫下研發進度新里程碑；後續則可望投入更多飛測工作，戮力促成新一代空中戰力早日量產服役。
僅耗時556天 具先進科技優勢
製造商Anduril公司表示，YFQ-44A此次歷史性首飛，顯示該機已順利完成地面測試工作並進入全新階段，後續則預計將舉行多次飛測，驗證戰機飛行能力、自主系統穩定性、匿蹤特性、航電及系統整合等各項指標，確保性能達設計標準和用戶需求，拓展「有人／無人組合」（MUM-T）作戰能量。
報導分析，CCA計畫被視為美國空軍未來空戰核心，而YFQ-44A從提出計畫到實現原型機首飛，僅耗時556天，進度之快遠超近代任何戰機研發計畫。Anduril公司還說，YFQ-44A自設計之初，便是以超越遙控飛行器定位的先進概念打造，並在包括首飛在內的所有測試階段，均以半自主形式進行，操作人員僅需監控戰機動態並給予指示，無須親自操作節流閥、俯仰偏航角度等，凸顯該型戰機優異自主性能及作戰潛力，具備先進科技與競爭優勢。
Anduril公司強調，鑑於中共近期公開2款第6代戰機原型機和多款新型無人機，凸顯其意圖投入大量資源，發展抗衡美國優勢技術；因此該公司也將加快研發進度與製造流程，讓該款先進自主戰機，能以低成本、快速量產方式服役。而該公司目前也在俄亥俄州哥倫布市，新建占地達46公頃的「兵工廠1號」（Arsenal-1）廠房，配備有先進製造技術與流程，最快可望於2026年上半年啟用。
YFQ-44A近日完成首飛，寫下研發新里程碑。（取自美空軍部長辦公室「X」帳號）
YFQ-44A延續慣例，在首飛階段並未收回起落架，確保測試安全。（取自Anduril「X」帳號）
YFQ-44A未來有望在「兵工廠1號」量產，快速建構新一代空戰兵力。圖為廠區想像圖。（取自Anduril「X」帳號）
YFQ-44A完成地面測試，進入飛測階段。圖為首度亮相YFQ-44A。（取自DVIDS網站）
其他人也在看
美國本土上空的超音速客機飛行禁令解除之後，NASA X-59靜音超音速飛機完成加州首飛
美國太空總署 (NASA) 稍早宣布，其與洛克希德馬丁 (Lockheed Martin) 合作近十年、目標消除「音爆」(sonic boom) 的X-59 靜音超音速技術 (Quiet SuperSonic Technology) 實驗機，已經在加州完成其首次飛行。此次首飛成功，標誌著重啟陸上商用超音速飛行的可能性邁出了關鍵一步。Mashdigi ・ 8 小時前
守護山城特展 軍民共築家園動人故事
記者李采霖／專題報導 蟾蜍山煥民新村刻正展出《守護山城》特展，透過軍事歷史與聚落記憶的交織，帶領觀眾認識從日據時期軍事要塞，到今日登錄為文化景觀的山城聚落發展青年日報 ・ 9 小時前
M1戰車連長孫韜奇表現優異 中將老爸在場觀禮竟是他！
陸軍31日舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由總統賴清德主持並登車校閱部隊，象徵台灣裝甲戰力邁入新世代。聯兵三營一位戰車連連長孫韜奇表現優異，更以慷慨激昂的語調丶俐落的動作，成為全場焦點。軍方人士今天指出，孫韜奇受軍人父母影響，自考取陸軍官校開始，就不斷挑戰自我、磨練自己的體能及自由時報 ・ 14 小時前
（影）趁俄大軍圍攻紅軍城! 烏北線反擊奪回蘇梅市中心 米格-29攜「鐵鎚」猛轟
[Newtalk新聞] 俄軍全力猛攻紅軍城（Pokrovsk）之際，烏克蘭部隊在北邊戰線趁勢反擊，成功奪回蘇梅州科斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka）市中心。烏軍指出，俄方因集中兵力於頓涅茨克方向，導致北方防禦鬆動，烏方部隊遂迅速推進，驅逐俄軍佔領部隊。 烏軍發動反擊，成功將俄軍逐出蘇梅州（Sumy region）科斯佳廷尼夫卡（Kostiantynivka）市中心。 圖：翻攝自 X 烏克蘭第 7 空降突擊軍團表示，截至29日上午11時，紅軍城與米爾諾赫拉德（Myrnohrad）兩地戰鬥仍在持續。俄軍雖一度滲入紅軍城市區，但難以穩固防線；在米爾諾赫拉德方向，烏軍成功擊退俄軍機械化突擊，摧毀5輛裝甲車與2輛卡車，殲敵14人。 烏軍使用光纖導控自殺無人機，精準摧毀俄軍一處據點與多名步兵。 圖：翻攝自 X 同時，烏軍情報部門發現俄軍大批兵力聚集於一棟建築內，隨即呼叫空軍支援。烏方出動多枚制導炸彈精準命中目標，建築遭四次空襲後完全摧毀，俄方傷亡慘重。 此外，烏克蘭空軍也首度在 MiG-29 戰機上掛載法國提供的 AASM「鐵鎚」精準制導炸彈，摧毀俄軍後方指揮基地。軍方強調，這批法製炸彈新頭殼 ・ 1 天前
中國武術大師出戰打耳光！接3掌翻白眼倒地
[NOWnews今日新聞]中國功夫只是花架子？中國祁家通背拳被譽為殺傷力最強的傳統武術，第9代傳人趙鴻剛近日參加世界職業打耳光大賽，傳出賽前曾展示劈磚頭、砸扳手等絕技，但上場僅吃三掌就被打到眼角流血、...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿粿家人PO洗白文！被抓包買網軍 律師酸「家族團結」：到底有幾個家人
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。就連粿粿家人Uni-Girls前成員Kiwi（林家莉）也心疼發聲，然而有網友發現昨日出現多個帳號以「粿粿家人」的名義，發布了內容高度雷同的貼文。網紅「巴毛律師」陳宇安就狠酸，「家族團結，到底有幾個家人」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 1 天前
對粿粿一見鍾情！范姜彥豐曾多次放閃「是我先追她的」 如今慘被王子戴綠帽超諷刺
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突然爆出妻子粿粿與王子邱勝翊之間的不倫關係，引發各界熱議。過往夫妻甜蜜互動也隨之浮上檯面，像范姜彥豐就...FTNN新聞網 ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 22 小時前
「台積電今年上漲只能算中規中矩！」謝金河看好一產業熱潮：這個火不易澆息
台積電技術領先且產能關鍵，深刻影響全球晶片供應鏈，被視為左右世界經濟走向的重要力量。對此，財信傳媒董事長謝金河提到，這些年，很多人天天詛咒台積電，但台積電仍然穩健向前行，這也告訴大家，相信台灣，愛台灣的人是有福氣的。謝金河在臉書以「股市的關鍵五國」為題發文表示，10月31日股市收月線，他把10月全球股市的表現統計一下，發現今年一直大漲的南韓股市在10月又繼續......風傳媒 ・ 10 小時前
馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。中時新聞網 ・ 12 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿婚外情王子淚崩道歉！17分鐘影片曝「范姜彥豐要求1600萬」
粿粿在被爆出婚外情王子邱勝翊後，1日打破沉默發出17分鐘影片，開頭就直指范姜彥豐開口拿1600萬離婚費用，並表示范姜彥豐在婚姻中多次提出離婚，今年是她第一次主動提離婚，「真正走不下去，從來不是外力介入也不是第三者」，原因是真的感覺走不下去了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
范姜彥豐痛揭粿粿出軌王子 律師曝內幕：以後就給證據說話
范姜彥豐的律師蔡鈞如在Threads上發文表示，雙方協商數個月，仍無法達成共識，前陣子，范姜彥豐連帶孩子與保母一同去看診都被拍到，造成誤會，「為了自清，也為了給自己與孩子，以及社會大眾一份交代，沒有經紀公司、孤軍奮戰的他，鼓起勇氣錄了那段影片。」昨日范姜彥豐發出...CTWANT ・ 1 天前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 1 天前
公關翻車？粿粿家人洗白狂PO文 網抓包「千元買網軍」鐵證
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐的婚變風波急轉直下。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於今（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，正式承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。然而，她將影片重心轉向揭露婚姻早已出現裂痕，並指控范姜彥豐在協商離婚期間開口索要高額費用：「你說因為有人要爆料看好戲，所以要我付1600萬給你，隔天你就會馬上跟我去簽字離婚。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
MLB／沒有他道奇走不到這裡 歐提茲：若奪冠山本由伸就是MVP
道奇隊今天靠山本由伸6局好投以3：1擊敗藍鳥隊，在世界大賽逼平3勝3敗，儘管誰將成為最終王者還是未知數，「老爹」歐提茲（David Ortiz）提前表態，如果道奇奪冠，山本由伸就是毫無疑問的MV...聯合新聞網（運動） ・ 19 小時前