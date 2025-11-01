美空軍「協同戰鬥航空器」 YFQ-44A首飛

記者丘學陞／綜合報導

軍聞網站「The War Zone」報導，參與美國空軍「協同戰鬥航空器」（CCA）計畫的原型機YFQ-44A，於10月31日升空首飛，寫下研發進度新里程碑；後續則可望投入更多飛測工作，戮力促成新一代空中戰力早日量產服役。

僅耗時556天 具先進科技優勢

製造商Anduril公司表示，YFQ-44A此次歷史性首飛，顯示該機已順利完成地面測試工作並進入全新階段，後續則預計將舉行多次飛測，驗證戰機飛行能力、自主系統穩定性、匿蹤特性、航電及系統整合等各項指標，確保性能達設計標準和用戶需求，拓展「有人／無人組合」（MUM-T）作戰能量。

報導分析，CCA計畫被視為美國空軍未來空戰核心，而YFQ-44A從提出計畫到實現原型機首飛，僅耗時556天，進度之快遠超近代任何戰機研發計畫。Anduril公司還說，YFQ-44A自設計之初，便是以超越遙控飛行器定位的先進概念打造，並在包括首飛在內的所有測試階段，均以半自主形式進行，操作人員僅需監控戰機動態並給予指示，無須親自操作節流閥、俯仰偏航角度等，凸顯該型戰機優異自主性能及作戰潛力，具備先進科技與競爭優勢。

Anduril公司強調，鑑於中共近期公開2款第6代戰機原型機和多款新型無人機，凸顯其意圖投入大量資源，發展抗衡美國優勢技術；因此該公司也將加快研發進度與製造流程，讓該款先進自主戰機，能以低成本、快速量產方式服役。而該公司目前也在俄亥俄州哥倫布市，新建占地達46公頃的「兵工廠1號」（Arsenal-1）廠房，配備有先進製造技術與流程，最快可望於2026年上半年啟用。

YFQ-44A近日完成首飛，寫下研發新里程碑。（取自美空軍部長辦公室「X」帳號）

YFQ-44A延續慣例，在首飛階段並未收回起落架，確保測試安全。（取自Anduril「X」帳號）

YFQ-44A未來有望在「兵工廠1號」量產，快速建構新一代空戰兵力。圖為廠區想像圖。（取自Anduril「X」帳號）

YFQ-44A完成地面測試，進入飛測階段。圖為首度亮相YFQ-44A。（取自DVIDS網站）