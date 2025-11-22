美空軍NGAL計畫 打造274架新銳運輸機

記者賴名倫／綜合報導

軍聞網站「The War Zone」報導，美國空軍日前公布「次世代運輸機」（NGAL）計畫，將研發並採購274架新銳大型運輸機，作為未來全球空運與投射平臺；而現役的C-5M、C-17A運輸機，則將繼續服役至2045與2075年，維繫美軍戰備能量。

2038年接收首架 2041年達IOC

美國空軍19日發布《空運能力更新戰略》（Airlift Recapitalization Strategy）政策指南，將著手研發「次世代運輸機」，取代現役的C-5M、C-17A戰略運輸機；將以1對1比例，採購274架新型NGAL，取代上述兩款機型。預定2038財政年度接收首架新機，2041財年達初始作戰能力（IOC），滿足未來全球投射與多元任務需求。

該戰略也宣示，將繼續確保既有戰區空運能量，因此，現役52架C-5M機隊預計服役至2045年；而相對較新、具備短場起降能力並可兼任戰略與戰術空運任務的222架C-17A，則將服役至2075年，未來不排除將對該批機隊進行「服役壽期延長計畫」（SLEP），透過結構補強、航電系統與發動機升級，維繫妥善率，並因應NGAL研發及量產時程可能延宕的風險。

匿蹤外型兼具空中加油任務

根據美國空軍構想，次世代運輸機除須具備匿蹤外型、降低遭偵測風險，也可能加入「新世代空中加油系統」（NGAS），發展衍生型擔負空中加油任務。

《空軍與太空軍雜誌》報導，美國新創公司「JetZero」近期推出採用「翼身融合」（BWB）設計的「探路者」（Pathfinder）概念機；另一家公司「Radia」則推出大型軍用運輸機「風行者」（WindRunner）構想，主打具備寬闊貨艙空間與彈性操作能力，相關設計概念也可望列入參考指標。

美國空軍公布「次世代運輸機」（NGAL）計畫，未來將取代現役C-5M（左）與C-17A運輸機。（取自DVIDS網站）

「JetZero」的「探路者」縮尺概念驗證機，具備匿蹤外型，被看好成為NGAL的選項之一。圖為其執勤想像圖。（取自美國空軍網站）

可兼任戰略與戰術空運的222架C-17A運輸機，預計繼續服役至2075年。 （取自美國空軍網站）

「風行者」大型軍用運輸機概念，主打寬闊貨艙與酬載能力，可望作為NGAL參考指標。（取自Radia公司網站）