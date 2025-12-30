美突全面禁售外國無人機! 專家稱有這4大目的 中國倉皇接「戰帖」

中國大疆無人機。 圖 : 翻攝自吳學蘭

[Newtalk新聞] 美國聯邦傳播委員會（FCC） 於 22 日宣佈全面禁售外國無人機，將包括中國大疆在內的所有外國製造的無人機及其零部件列入「受管制清單」，並禁止批准新的無人機型號對美國進口或銷售。

雖然美國這次針對的所有外國無人機，但實際上主要還是沖著中國來的，因為中國企業佔據全球 70%—80% 的商用無人機市場，大疆等品牌在美國商用市占率超 50%。

中國專欄作家吳學蘭今 ( 30 ) 日表示，美國這麼做至少有 4 個目的：

第一，借「國家安全」敘事，構建政治合法性與安全壁壘。美國這次公開將「未經授權監控、敏感性資料洩露、武器化風險」作為核心理由，尤其針對中國無人機在測繪、關鍵基礎設施巡檢等場景的應用，「資料流程向敵對勢力」的安全隱患。想藉由阻斷資料連結與技術接入，防範中國在低空經濟與資料空間的影響力擴張，同時為後續更嚴格的管制措施預留操作空間。

中國無人機製造商大疆。 圖 : 達志影像/美聯社

第二，產業保護與本土生態培育，爭奪市場主導權。美國這麼做，一來可以為美國企業提供排他性市場視窗期；二來可以借政策「組合拳」為美企保駕護航，重構從關鍵零部件到整機的自主供應鏈，擺脫對中國的產業依賴；三來可以為美國本土企業爭取技術反覆運算與產能擴張的時間，奪回全球無人機產業的主導權。

第三，供應鏈「去中國化」，遏制中國高科技崛起。美國試圖通過這道禁令阻斷中國無人機企業的美國市場管道，遏制其技術反覆運算與營收增長，繼而延緩中國在低空經濟領域的發展速度。

第四，戰略威懾與規則武器化，維護全球科技霸權。美國將「國家安全」作為產業管制的核心標準，這樣不僅能向全球釋放「不服從美國規則將被市場排除」 的信號，同時也遏制其他國家在關鍵科技領域挑戰美國主導地位的企圖。

美中硬碰硬對峙。 圖 : 翻攝自吳學蘭

針對美國這一突然動作，中國已經倉皇地接下了「戰帖」，反擊的這第一擊就選在美國主場。22 號當天，中國駐美使館發言人在回應中就表明 :「中方堅決反對美國濫用『國家安全』概念，擾亂和限制正常經濟貿易交流，損害全球產業鏈、供應鏈的安全與穩定」。

