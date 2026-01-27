美突宣布對韓徵25％關稅 台灣談判會受影響？鄭麗君快步未答

行政院副院長鄭麗君27日出席環境部活動，快步走過並未回答。（林良齊攝）

美國政府去年與南韓達成15％關稅的協議，但南韓國會至今仍未批准，美國總統川普因而將把關稅提高至25％，外界也關切雖然我國已信用保證2500億元及企業投資2500億元條件與美國底定15％關稅協議，若未經國會批准也恐生變，行政院副院長鄭麗君27日出席環境部活動，快步走過並未回答。

美國總統川普今（27）日突然宣布，將南韓的汽車、對等關稅等從15％升至25％，批評南韓國會仍未通過去（2025）年與美國談好的貿易協定。

韓聯社指出，川普所謂的貿易協議，應該指的是《關於韓美戰略投資管理的特別法案》（簡稱《對美投資特別法案》），該法案為南韓落實向美方承諾的投資提供法律依據，內容包含戰略投資推動體系與程序、設立韓美戰略投資基金、臨時成立韓美戰略投資公司等條款。

對此，南韓青瓦台顯然不知所措，證實華府並未事先正式通知將調整關稅。另依路透、韓聯社報導，青瓦台表示：「至今美國政府尚未就此事的細節作出任何正式通知或解釋。」

