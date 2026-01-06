美突擊委內瑞拉、接管石油業早有跡象？WSJ獨家：川普一個月前就暗示業者「做好準備」

美國總統川普1月4日在空軍一號上回答記者提問。美聯社



美軍3日突擊委內瑞拉，生擒委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）帶回美國受審，美國總統川普並宣布將接管委內瑞拉石油業。美國《華爾街日報》獨家報導，美軍行動的大約一個月前，川普曾向數位美國石油業高級主管傳達一個模糊但誘人的訊息「做好準備」。

川普給了提示但沒給細節

知情人士透露，當時雖然川普給了這些主管提示，但他並未向他們提供細節，也就是3日凌晨發生的美軍突擊行動。他也沒有就3日公布的一項計畫徵求他們的意見，這項計畫旨在讓美國能源公司以數十億美元的投資，振興委內瑞拉破敗的油田。

川普上個月對石油業者的這句暗示，顯示在他批准突擊委內瑞拉的這個大膽且充滿風險的決定中，以及他與石油產業的密切關係中，石油佔據多麼核心的地位。

川普的計畫在很大程度上將取決於美國石油公司在委內瑞拉投資的意願，特別是唯一仍在當地經營的大型美國公司雪佛龍（Chevron）。

川普3日在海湖莊園的記者會上表示：「我們將從地下開採出驚人的財富。我們將讓我們非常大型的美國石油公司，那些世界上規模最大的公司進駐，投入數十億美元，修復嚴重受損的基礎設施，即石油基礎設施，並開始為該國賺錢。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）5日在電子郵件中表示，川普期待，與美國石油公司就委內瑞拉的新投資和機會進行合作。

與此同時，一名白宮高級官員表示，能源部長萊特（Chris Wright）和國務卿魯比歐（Marco Rubio）正代表川普領導這項工作，且與石油公司的聯絡已經開始。

投資人看好 但業者按兵不動

投資人似乎很看好委內瑞拉可能成為美國石油公司新版圖，或成為雪佛龍更大版圖的想法。雪佛龍股價5日上漲約5%，艾克森美孚（Exxon Mobil）股價上漲約2%，康菲石油（ConocoPhillips）上漲近3%。

知情人士表示，雪佛龍目前沒有大幅增加支出或提高產量的計畫。這家總部位於休士頓的石油巨頭，在委內瑞拉更加穩定以及商業協議相關問題得到解決之前，對於投入新資本持謹慎態度。他們表示，雪佛龍也從未向政府倡議更換委內瑞拉政權。

一名雪佛龍發言人表示：「雪佛龍仍專注於員工的安全與福祉，以及我們資產的完整性。我們將繼續在完全符合所有相關法律法規的情況下營運。」

他表示，雪佛龍不對商業事務發表評論，也不對未來的投資進行臆測。

委內瑞拉據信擁有已知全球最大、約3000億桶的原油儲備，但目前日產量僅約90萬桶，不到全球日消耗量的1%。

委內瑞拉國營石油公司PDVSA在卡貝略港的煉油設施。路透社

川普政府希望提高產量能改善該國經濟狀況，進而遏止從委內瑞拉湧入美國的移民潮，並為消費者維持低能源價格。但最適合向委內瑞拉投入資金的大型美國石油公司，迄今尚未承諾參與這項事業冒險。

另外兩家擁有委內瑞拉投資重油規模和專業知識的美國石油公司、康菲石油和艾克森美孚，也尚未表現出欲重返委內瑞拉的任何計畫。委國曾在2000年代中期將兩家公司資產收歸國有。

康菲石油表示，現在臆測新投資為時過早，艾克森美孚則未回應置評請求。

最具能力振興委內瑞拉石油業的公司 仍需要更多保障

皮克林能源合夥公司（Pickering Energy Partners）首席投資長皮克林（Dan Pickering）表示，大型石油公司對於在委內瑞拉進行新投資興趣缺缺，這對川普政府重組委國政府的嘗試可能是一個重大打擊。

皮克林表示：「如果你要進入委內瑞拉，你必須擁有你認為能保護自己免受委內瑞拉人影響，坦白說，還能保護自己免受美國不同政府影響的條款。」

在委內瑞拉經營超過一世紀的雪佛龍，最具備振興委內瑞拉油田的能力。即使在2007年委內瑞拉政府將石油產業收歸國有後，其他西方石油公司紛紛撤離，雪佛龍仍留在委內瑞拉，且該公司與現任政府官員持續保持關係。

2026年1月5日，美國紐約證交所的螢幕上，顯示石油巨頭雪佛龍的交易資訊。路透社

知情人士表示，雪佛龍有詳細的計畫，可以在某些狀況下於委內瑞拉進行擴張。然而，若要進一步推動，該公司需要相對確定其員工能在該國安全工作，且公司能將資金匯出。

雪佛龍和其他石油巨頭必須考慮的問題還包括：誰在委內瑞拉掌權，合約將受哪些政策約束，法治能否保障這些合約的有效性，出口原油的能力，以及修復基礎設施的成本。即使石油公司決定投資，委內瑞拉的石油產量也可能需要數年時間才能大幅增加。

在商言商 重返委內瑞拉石油業必須有利可圖

知情人士認為，雖然雪佛龍比任何其他美國公司都更有能力增加在委內瑞拉的投資，但該公司目前更傾向於維持現有的生產水準，同時專注於確保當地員工的安全。

這些人士表示，雪佛龍在委內瑞拉進行的任何大型資本投資，其投資回報潛力都必須與其全球投資組合中的其他機會競爭；這些機會包括在蓋亞那的一項具劃時代意義的石油發現，雪佛龍去年收購海斯公司（Hess）時獲得30%的蓋亞那股份。

雪佛龍今年計畫斥資70億美元，在地中海東部和墨西哥灣（川普政府稱美洲灣）等地進行離岸鑽探項目。

一名白宮官員表示，政府已與多家石油公司談過。

白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）表示：「我們所有的石油公司都準備好，並願意在委內瑞拉進行巨額投資，這將重建被非法馬杜洛政權摧毀的石油基礎設施。美國石油公司將為委內瑞拉人民做出令人驚嘆的工作，並將很好地代表美國。」

