美突襲委內瑞拉牽動另一個「關鍵戰場」 翁履中：台灣該看懂1件事

美軍空襲委內瑞拉，首都卡拉卡斯接連傳出多起爆炸聲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦。針對美國對委內瑞拉這一場閃電行動，旅美教授翁履中表示，其實這一擊還牽動到另一個「關鍵戰場」。而台灣最該看懂的一件事是，真正被大國放棄的，往往不是「最小」的朋友，而是那種過度依賴大國、卻拿不出任何談判籌碼的小弟。

翁履中今天(4日)在臉書貼文表示，美國對委內瑞拉這一場「閃電斬首行動」，幾個小時內完成空襲、拘捕馬杜洛，緊接著在鏡頭前高調宣示戰果，等世界反應過來，局勢已經變成「既成事實」。其實這一擊還牽動到另一個關鍵戰場：能源與戰略資源。尤其是美國如果控制委內瑞拉之後，在石油供應面的優勢，和中國大陸在稀土上的壓倒性地位，正在形塑一種誰也打不垮誰的恐怖平衡。

翁履中接著表示，在這樣的格局裡，台灣最該看懂的一件事是：真正被大國放棄的，往往不是「最小」的朋友，而是那種過度依賴大國、卻拿不出任何談判籌碼的小弟，沒有實力、沒有底氣，只能說「拜託你們保護我」。

翁履中認為， 對台灣來說，真的不要過度相信任何一種「某國一定會幫我們到底」的保證，也不用沉溺在「誰一定能打敗誰」的幻想裡。真正務實的路，是看懂這種美中互卡、互賴又互防的結構，然後一步一步把自己的實力、產業、科技、社會韌性和外交空間堆起來，讓任何人要對台灣做「快速解決方案」之前，都必須非常猶豫、再三盤算。

翁履中甚至認為，世界會不會亂？會，而且還會更亂。但在這種恐怖平衡下，有一個好消息：沒有人真的想「全面開打」。剩下的，就是我們自己要不要把握這個空間，好好準備。

