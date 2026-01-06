美突襲委內瑞拉 將影響中國在拉美經營成果
美國近期對委內瑞拉發動軍事行動，並逮捕委國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)。由於中國在拉丁美洲經營已久，更與委內瑞拉建立「戰略夥伴關係」，學者認為美國此舉將反制中國在拉美建立戰略支點，美、中兩國在拉美所獲得的利益也會有所消長。不過，學者也認為美國這次行動似乎很難符合國際法的規範。
美國3日發動「絕對決心行動」(Operation Absolute Resolve)，出兵委內瑞拉首都卡拉卡斯(Caracas)並逮捕委國總統馬杜洛。值得關注的是，在行動前一天(2日)，馬杜洛才剛與中國特使邱小琪會面，重申中、委兩國堅定的兄弟情誼及戰略夥伴關係；在美國逮捕行動後，中國也立即表達強烈譴責。
美採「懲罰性嚇阻」反制中國在拉美建戰略支點
國防院國安所助理研究員楊一逵指出，中國近年在拉丁美洲地區建立多項具有軍民兩用性質的關鍵基礎設施，包括衛星地面站、港口、數位監控、甚至是情報設施等，這些設施已經對美國本土的安全利益構成實質性威脅，因此美國這次行動的確意味著打破中國在拉美的戰略布局。
楊一逵表示，川普政府二次上任後，積極鞏固美國在西半球的主導地位，其中最鮮明的手段就是「懲罰性嚇阻」(Deterrence by Punishment)，這與其在印太區域的「拒止性嚇阻」不同，而是透過軍事的戰略突襲，針對高價目標進行迅速且精準的打擊，以達嚇阻目的。
此次事件也凸顯在拉美區域中，不論是中國或是俄羅斯提供的安全、武器援助，到頭來還是無法抗衡美國；換言之，要表達的是美國還是拉美地區唯一的安全提供者。楊一逵說：『(原音)其他的拉美國家也會感受到不能夠成為一個中國在此區域的戰略支點，可以讓中國在西半球去直接挑戰美國的戰略優勢、甚至是威脅到美國的本土安全利益。』
美國欲奪回石油控制權 恐影響中國既有利益
另外，委內瑞拉的已探明石油儲量達世界第一，雖然美國早在20世紀初起就逐步成為其最重要的貿易夥伴與買家，但1999年委國查維斯(Hugo Chavez)政府上台後，就加速與中、俄等國的石油合作，2007更推動石企國有化，導致多家長期投資當地的美國國際石油公司蒙受重大損失。
淡大國際戰略所所長李大中就點出，川普在本次軍事行動後的記者會中不斷提到的關鍵字就是「石油」，強調美國要把過往損失的利益拿回來；同時也是在為此次行動的合法性進行鋪陳，未來要讓美國的石企重新進入委內瑞拉，並將所獲得利益分享給委國人民及其他國家。
不過，由於委內瑞拉自2007年起，以「石油換貸款」的方式，陸續向中國貸款了超過620億美元，如今還有約200億美元的原油債務尚未償還，因此此次美國的行動也牽扯出美、中兩國的利益角逐。李大中說：『(原音)其實從川普的講話裡面，他是著眼於「沒有馬杜洛」，我把你去除掉之後，未來的委內瑞拉政府，美國當然要確保在政治上是能跟美國合作跟配合，但他做了這些東西之後，之前經營已久的北京，他布局這麼久，又是一帶一路、又是石油換取貸款，還有中國大陸的企業也在裡面，他的利益就相對會有一個消長。』
美中關係是否變化 選擇權在北京手中
美國對委內瑞拉發動軍事突襲，是否撼動中國在拉美地區的長年經營？李大中的看法則較為保留。他認為拉美大部分國家仍有形式上的民主選舉，即便這幾年產生許多偏左的領導人，但就如同美國經營印太區域一樣，仍會受各國內部的政治狀況而有其限制，這不論是美國或是中國都會面臨。
至於後續美中關係是否會因此事件有所影響？李大中認為，雖然近期發生包括中日關係惡化、美國對台軍售、中國對台軍演等連續事件，但川普仍希望按既定的行程與節奏進行，包括4月在中國的「川習會」，以確保關稅談判等利益目標，因此目前的選擇權反而是在北京手上。李大中說：『(原音)軍售台灣，川普的回答是我沒有跟習近平說，但我跟他很好，我認為這不會有影響；一樣，這次又來了，把馬杜洛逮走，川普也說沒有影響。所以真正要判斷會不會有影響的，我覺得是北京。我相信這次軍事行動對北京而言可能也有點意料之外，哪個是北京真正不能容忍的、那條界線在哪？他們要做一個整體的判斷。』
美國跨境執行難符國際法 我國仍應出面表態
雖然本次美國軍事行動是以馬杜洛涉犯「毒品恐怖主義」等罪嫌為由進行所謂「執法逮捕」，但由於委內瑞拉仍是獨立自主的國家，且沒有明確對美國本土有軍事攻擊行為，美國的「境外執法」行為也引發全球各國的關注與議論。
國防院戰略資源所助理研究員江炘杓說明，聯合國憲章第2條第4款就規定，各國不得以威脅或武力方式侵害他國領土完整或政治獨立；美國未獲得第42條所定的聯合國安理會授權、或是有第51條所說的自衛權行使條件，因此就國際法的角度而言，很難認同本次美國的軍事行動。
江炘杓表示，雖然美國強調行動的目的是「執法」、是維護美國的安全與利益，但可能也有違國際上「各國主權不可侵犯」的普世價值，甚至造成所謂「先例效應」(Precedent)。江炘杓說：『(原音)因為國際法很大程度是根據國家的實踐而逐漸形成的習慣法，如果這狀況產生了一個「先例」，就會導致這種國際規範形同具文，造成形成一種去規範化、去規則化的一種現象。對這些弱小的國家來講，就會面臨更大的一種安全的不確定性。』
國防院戰略資源所助理研究員楊長蓉也認為，基本上各國元首都有其「刑事豁免權」，同時也代表了國家，有其主權的不可侵犯性，因此美國要以「刑事執法」合理化行動有其困難。
楊長蓉指出，對於美國此次行動，目前世界各國有讚揚、也有質疑或譴責，我國政府似乎沒有很明確的表態，他認為應就國際法的角度向國際發聲。楊長蓉說：『(原音)因為其實美國可能有我們不知道的證據，但至少目前表面上看來，這件事情是很難合法化的。為了我們的未來著想，避免中共做一樣的事情，我們至少要出來講不認同這種跨境綁架、或是針對國家元首等等的行為。』
台委兩國無法比擬 中國仿效難度高
至於有人擔憂中國是否會效仿此先例，假借「執法」名義對台進行軍事行動，楊一逵則認為無法將台灣與馬杜洛政權相比。他指出，台灣當然不是恐怖主義或販賣毒品的集團，而是中國政治制度的對手，打擊政治對手和打擊恐怖主義兩者的概念完全不同。
另外，中國本來就長期對政治對手採取許多違反國際法的行動，包括突襲、跟騷甚至跨境逮捕，因此就算未來援引美國這次先例，最後是否要對台灣採取行動仍取決於解放軍自身的能力、以及習近平個人的政治計算與權力野心。楊一逵說：『(原音)從現實上來看，中國、俄國還有這些威權國家他們對於國際法總是選擇性的使用。以中國來說，北京常常將他的國內法的效力延伸至境外，然後去施壓外國的公民。所以換言之，中國他從來沒有被國際法真正的約束過，所以無論美國是否創造先例，我認為中國他都不會選擇被國際法約束。』
楊一逵也強調，全世界都知道中國想要併吞台灣的野心，但中國還未行動的原因仍是解放軍能力不足，或是背後的代價太高等因素，不過台灣仍不可掉以輕心。他指出，我國目前推行的「全社會防衛韌性」，就是反制對手企圖快速癱瘓我國決策鏈的防衛措施；另外，國軍一直在加強去中心化指管演練，也是在防備這類「斬首」軍事行動。
