美突襲委內瑞拉 抓走總統夫婦

2026年1月3日凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯發生多次爆炸，現場升起滾滾濃煙。（路透）

F美國總統川普宣布已逮獲委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，正將兩人押送離境。（路透資料照）

本報綜合外電報導

美國總統川普三日在社群媒體宣布，美國已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，兩人被押送離境，而美國參議員李伊隨後引述國務卿盧比歐指，馬杜洛已被美方人員逮捕，將在美國就刑事指控受審，且美國不會繼續在委國採取進一步行動。

據美國政府官員告訴哥倫比亞廣播公司新聞網報導，委內瑞拉總統馬杜洛三日凌晨被美軍特種作戰三角洲部隊逮獲。ＣＢＳ報導指出，三角洲部隊也曾參與二０一九年擊斃極端組織「伊斯蘭國」時任領導人巴格達迪的行動。

川普在「真實社群」貼文指出，「美國已成功對委內瑞拉及其領導人、總統馬杜洛發動一場大規模打擊。馬杜洛及其妻已被捕，並被押送離境，此次行動由美國執法機關聯合完成。後續他會在海湖俱樂部舉行記者會，感謝各位對此事的關注！」

在接受紐時簡短電訪時，川普讚揚這次成功逮捕馬杜洛的行動，說「這背後有大量周密規畫，還有許多非常、非常出色的部隊與優秀人員，老實說，這是一場非常精彩的行動」。

當被問及行動是否有國會授權及委內瑞拉接下來走向時，川普表示，將在稍晚的記者會統一回覆。紐時指若依委內瑞拉憲法，馬杜洛失勢後權力將移轉給主掌經濟政策的現任副總統羅德里格斯，但鑒於當前情勢複雜，委內瑞拉將由誰掌權仍不明朗。委內瑞拉反對派過去主張，真正的合法總統是流亡海外的政治人物龔薩雷茲。

根據美國憲法，總統為三軍統帥，但只有國會才有正式宣戰的權力。美國共和黨聯邦參議員李伊在媒體平台Ｘ上表示，他剛與盧比歐通話。美方行動是為了保護執行逮捕令的人員而部署，這項行動很可能屬於美國總統依據憲法第二條所享有的固有權限，用以保護美國人員免於實際或迫在眉睫的攻擊。

川普近期多次警告，美國正準備對委內瑞拉境內涉及毒品走私的網絡採取行動，還說「很快」就會對地面目標打擊。他在去年十月時曾說，已授權中央情報局（ＣＩＡ）在委內瑞拉境內行動，以打擊來自委內瑞拉的毒品流動。