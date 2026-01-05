美突襲委內瑞拉 路透：助長中國領土主張，但不致加速犯台

2025年12月31日台灣軍方因應中國「正義使命2025」軍事演習，進行的一系列緊急戰備演習。（圖／路透社）

美國日前對委內瑞拉發動突襲行動並逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro），引發國際關注。《路透社》報導指出，多名國際事務分析人士指出，此舉雖可能讓中國在台灣、南海等主權議題上取得更多政治操作空間，但短期內不太可能因此加速任何侵台行動。

《路透社》援引分析人士說法指出，中國國家主席習近平在台灣問題上的判斷，主要取決於中國自身軍事與內部情勢發展，與拉丁美洲局勢關聯有限。不過，美國總統川普（Donald Trump）3日的軍事行動、抓捕舉動，仍為北京提供了一個批評華府、挑戰其「以規則為基礎的國際秩序」論述的機會。

廣告 廣告

中國官方已強烈譴責美方行動違反國際法，並要求美國釋放馬杜洛夫婦。中國官媒《新華社》更直指，美國行徑是「赤裸裸的霸權行為」，顯示所謂國際秩序實為服務美國自身利益。

分析人士指出，未來北京可能藉此案例，來捍衛中國在台灣、西藏及東海和南海島嶼等領土問題上對抗美國的立場。儘管如此，專家普遍認為，北京不會立即將此情勢轉化為對台軍事行動。

北京中國人民大學國際關係教授時殷弘指出，中國目前仍缺乏正在發展但仍然不足的能力，關鍵不在美國的海外軍事行動。智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）則表示，中國將台灣問題視為內政，因此不太可能仿效美國對委內瑞拉的行動，作為任何跨海峽軍事打擊的先例。

牛犇直言，北京會希望與華府形成鮮明對比，以宣揚中方主張維護和平、發展和道德領導力的理念。中國國家主席習近平關心中國勝過關心委內瑞拉，他希望這件事變成美國的一個泥潭。

而部分觀察人士提醒，美國行動可能在國際輿論上，間接強化中國未來對台施壓的論述空間，也可能使台灣在外交與安全層面，面臨更複雜的戰略環境。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

只為贏得1份大薯！男比賽吃西瓜「活活噎死」 妻目睹全程崩潰

停在路邊車格內也遭開單！車主「1疏忽」1200元沒了 網驚：第一次知道

被男友騙去柬埔寨！女網紅骨折流落街頭 「正妹變瘋癲大媽」超驚人