美突襲委內瑞拉 黃征輝爆目的：要把這東西拿回來

美國空襲委內瑞拉軍事設施，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，引發關注，前海軍艦長黃征輝認為，美國在委瑞內拉重要的目的，就是為了石油。

黃征輝3日在中天《前進戰略高地》節目中質疑表示，美國在委瑞內拉重要的目的，就是為了石油。因為那個石油不僅最豐沛，而且距離美國最近，所以運費會非常便宜，當初都是美國的公司在那裡生產投資的，後來因為國營化，把這一些美國公司給趕走了，所以他們一直覺得不公平，要把這個東西拿回來。現在委瑞內拉總統顯然不支持美國拿回來，所以就要把委瑞內拉總統推翻下台，扶植一個親美的，然後美國公司就能回去了，繼續掌握委內瑞拉石油。

黃征輝接著表示，當你去了解這些中南美洲之後，你就發覺這些國家的人民生活好可憐，毒販、黑幫、警察、政客幾乎都勾結在一起，而且還跨境合作。

黃征輝指出，川普說他打擊的是美國境內的，然後哥倫比亞總統說那個是我們哥倫比亞的叛亂組織，叫做「全國解放軍」。哥倫比亞叛亂組織也是販毒的，跑到委內瑞拉，他們有跨境合作，然後美國去打委內瑞拉，他猜測這應該是同一件事情，因為這件事還蠻大的。拉美則稱軍方最近決定打擊這個跨國毒犯，摧毀9架飛機、4個基地；不過，他的第一個想法，是不是自導自演。

