美突襲委內瑞牽動另個「關鍵戰場」 翁履中：台灣該看懂誰會被放棄

美國空襲委內瑞拉、拘捕馬杜洛總統，旅美學者翁履中今（4日）解析，這一場「閃電斬首行動」，還牽動到另一個關鍵戰場：能源與戰略資源，意即美中結構性競爭。他認為，台灣在這格局裡最該看懂的一件事是：真正被大國放棄的，往往不是「最小」的朋友，而是那種過度依賴大國、卻拿不出任何談判籌碼的小弟。

美中競爭關係，維持「不對稱恐怖平衡」。（資料照／美聯社）

翁履中在臉書發文解析，這一場「閃電斬首行動」，幾個小時內完成空襲、拘捕馬杜洛，緊接著在鏡頭前高調宣示戰果，等世界反應過來，局勢已經變成「既成事實」。很多人從民主、人權、國際法角度來討論這件事，很重要；但如果把鏡頭再拉遠一點，其實這一擊還牽動到另一個關鍵戰場：能源與戰略資源。

廣告 廣告

他指出，尤其是，美國如果控制委內瑞拉之後，在石油供應面的優勢，和中國在稀土上的壓倒性地位，正在形塑一種誰也打不垮誰的恐怖平衡。

翁履中表示，粗略估算，美國本土大概掌握全球約4%的已探明石油儲量，加上頁岩油技術、產量與輸出能力，美國在「產能」上已經接近能源獨立；委內瑞拉大約有18% 的全球儲量、伊朗約9%，如果用一個極端但有參考價值的假設，這兩個國家都落入美國主導或深度影響的體系裡，那麼美國可以直接或間接影響的石油儲量，可能逼近全球三成以上。

他說，再加上沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特這些傳統產油盟友，美國陣營在石油儲量與供給上的話語權，最樂觀的預估，可以掌握超過全球六、七成的能源。當然，這是最樂觀的情況，而世界通常並不理想！

川普公開委國總統馬杜洛被俘的狼狽畫面。（圖／翻攝自Truth Social@realDonaldTrump）

他解析，這樣的格局代表一件非常現實的事：在極端狀況下，美國真的有條件用能源供應、價格戰甚至封鎖，去重創對手經濟；尤其像中國大陸這種石油自給率只有個位數、進口依賴度極高的國家。

他認為，從這個角度來看，美國不只是軍事強權，也是「石油金融體系」的核心操盤手。委內瑞拉這一役，看起來是在處理毒品、獨裁與地區不穩，實際上也在鞏固美國對西半球能源板塊的掌控。

翁履中提醒，如果只看到石油，會以為美國可以為所欲為；但把鏡頭轉到另一邊，稀土與關鍵材料，局勢就完全翻過來。中國大陸大約擁有全球三、四成左右的稀土資源儲量，但真正關鍵不在礦藏，而在中下游：稀土開採量長期佔全球六、七成，更關鍵的是分離、冶煉、磁材與功能性材料加工，有估計認為大陸掌握了80%、甚至90%的產能。換句話說，就算澳洲、美國、非洲開始自己挖礦，很多時候還是得送到大陸加工，才能變成用在電動車馬達、風電設備、精密雷達、飛彈導引系統、第五代戰機上的那一顆「看不見但少不了」的關鍵材料。

翁履中認為，如果用一句話來描繪現在的格局：美國握的是「動能」：油斷了，世界經濟跟著喘不過氣；中國大陸握的是「材料」：稀土一鎖，先窒息的是高科技與軍工產線。這兩個項目放在一起比較，就是我們眼前看見的美中結構性競爭，又或者說，兩強的「不對稱恐怖平衡」。

賴清德總統屢遭外界質疑立場完全親美。（資料照／中天新聞）

翁履中提到，美中一邊對彼此加稅、制裁、限出口，一邊又在實務上維持某種「吵歸吵、貨還是得走」的微妙平衡！川普說他跟習近平關係很好，兩人溝通順暢，很可能並非虛言！

翁履中認為，在這樣的結構下面，最重要的其實不是「誰會贏」，而是要了解，在可以預見的未來，美中誰都打不倒誰，雙方真正追求的，是一種自己能在國內繼續獲得支持，且對方無法越線的平衡。

翁履中提醒，在這樣的格局裡，台灣最該看懂的一件事是：真正被大國放棄的，往往不是「最小」的朋友，而是那種過度依賴大國、卻拿不出任何談判籌碼的小弟，沒有實力、沒有底氣，只能說「拜託你們保護我」。

翁履中強調，美中現在都在算牌，算的是石油、稀土、科技、金融、軍力的綜合權衡；他們真的沒有打算把對方一拳打死，因為那會把整個世界一起拖下水。在這種「誰也離不開誰，但誰也不服誰」的環境裡，小國唯一能做的，就是讓自己變成：不能被隨便犧牲的關鍵節點；不能被輕易吞掉的高成本目標。

旅美學者翁履中。（資料照／中天新聞）

延伸閱讀

動用超過150架軍機！美軍精心策劃「絕對決心行動」擒獲馬杜洛

下一個馬杜洛？川普公開警告哥倫比亞總統裴卓「小心點」

張瀞文/美國接管委內瑞拉—21世紀最重大的外交轉折