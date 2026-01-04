美突襲委國恐產生示範效應？ 學者：台海局勢複雜難度更高

車子一輛接一輛，有的排隊等著加油，有的準備採購民生必需品，美國在委內瑞拉3日凌晨對首都發動突襲，當天一早民眾還算冷靜，在委國的台商就表示，其實大家心裡都已經有個底。

當地台商游先生說：「今天一些超市、藥局還有加油站有出現人潮排隊，但是秩序是良好的，在委內瑞拉人的心中，也都有做好心理準備了，只是不知道哪一天會到來。」

外交部表示，目前旅居委國的台灣僑胞約200多人，都安全無虞。

而美國的行動則讓外界關注到，中國是否會藉此合理化對台行動？ 約翰霍普金斯大學教授白蘭斯認為，「封鎖、斬首」的戰術形成先例，恐怕讓北京「有樣學樣」。

共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）則憂心，獨裁者會試圖利用這起事件，正當化自私的目的。民主黨眾議員肯納（Ro Khanna）更直接點出，若習近平想要俘擄總統賴清德，美方又能說什麼呢？

淡江大學戰略所所長李大中說明，「兩岸的這個局勢，包括這個軍事的這些作為，它的難度跟複雜度應該是遠超過於，美國這一次對於委內瑞拉所採取的軍事行動，目前判斷美中關係，我們要比較謹慎。」

「怎麼樣跟美國打好關係，跟川普周邊最重要的，核心的權力圈圈有直接接觸的管道，這對台灣來講是關鍵，那與此同時應該要能夠，同時能夠去穩定兩岸的關係。」李大中說道。

學者認為，中國對台灣發動攻擊面臨的挑戰更大，因台海環境複雜，且有盟友的監控。

綠營強調在法治、民主與防衛能力，兩者不能相提並論；國民黨認為，川普的「門羅主義」將重心退回美洲，台灣應該藉此「自我調整」。

外交部副發言人陳怡君表示，「包括委國獨裁政權在國際毒品販運的角色，以及其威權統治造成的人道危機，均已嚴重衝擊區域的穩定，台灣政府也期盼委內瑞拉能順利和平過渡到民主政體，並促進雙方關係的發展。」

外交部表示，將持續與美國在內的全球自由民主友盟合作，為區域、全球安全穩定共同努力。