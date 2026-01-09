美突襲委國「替習近平開先例」？川普全說了：在我任內他不敢犯台

即時中心／黃于庭報導

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間3日發文證實，美軍已成功打擊委內瑞拉，並抓捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，押解2人至紐約受審。事件曝光後震驚全球，美國共和黨籍眾議員唐．培根（Donald J. Bacon）更擔憂，這恐怕會成為中國出兵台灣的藉口。對此，川普認為在他任內，中國國家主席習近平不敢對台動武。

川普於當地時間7日接受接受《紐約時報》（New York Times）專訪，被問及是否會為開創先例日後感到後悔時，他表示，自己對於馬杜洛領導之下的委內瑞拉所構成的威脅，與習近平對台灣的看法大相逕庭。

廣告 廣告

對此，川普認為，委內瑞拉確實是個威脅，因馬杜洛導致美國湧入黑幫成員；不過，中國並無這麼多移民與毒品氾濫，也不像美國那般經歷了糟糕事，且台灣監獄沒有門戶洞開，囚犯逃跑至中國，或是大量罪犯前往俄羅斯等事。

記者追問道，習近平將台灣視為對中國分裂威脅？川普則回應，習近平相信台灣是中國的一部分，「那是他的事情，他想怎麼做就怎麼做」；但他已經向習近平表達過，「如果他那樣做（對台動武）我會非常不高興」，且自己也認為也希望習不會那樣做。

至於習近平是否會利用近期國際情勢，趁機攻擊台灣？川普強調，只要自己還在任，中國領導人就不敢採取該行動，「他或許會在美國換總統後這麼做，但我認為他不會在我任內行動」。

原文出處：快新聞／美突襲委國「替習近平開先例」？川普全說了：在我任內他不敢犯台

更多民視新聞報導

國民黨驚傳內鬥！「他」想挑戰傅式王朝被踢出民調 張亞中開嗆了

藍營擋軍購有何居心？恐是「向中共交作業」 吳思瑤驚曝背後目的

林安可新球季轉戰日職可打WBC？西武獅社長回應了

