美突襲委國、鎖定格陵蘭 馬克宏批川普背離盟國：台灣是否會陷危機？

美國川普政府突襲委內瑞拉並綁走總統馬杜洛一事，仍在發酵中。法國總統馬克宏8日表示，美國正在遠離部分盟友，還稱美國這樣做，「每天人們都在問：格陵蘭是否會被入侵？加拿大是否會被威脅成為第51個州？台灣是否會遭到進一步包圍？」

法國總統馬克宏8日表示，美國正在遠離部分盟友。（圖／翻攝自X平台 @Daractenus）

美媒報導，馬克宏8日在巴黎向法國駐外大使談話時坦言，「美國是一個既有強權，但它正逐漸背離部分盟友，不甩國際規則約束。」

因川普不斷主張美國必須控制格陵蘭，以確保他聲稱的美國自身安全。丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）本周稍早表示，若川普對格陵蘭動武，將意味著北大西洋公約組織（NATO）玩完了。

美國3日展開行動逮捕馬杜洛之後，川普接連發表更為強硬的言論，揚言奪取格陵蘭，讓歐洲領袖紛紛急著出來敦促美國總統尊重丹麥的主權。

美國傳統盟友法國總統馬克宏就說：「我們正被捲入一場極為令人震驚的遊戲之中，法國與歐洲人承受著一種已不再符合現實的反殖民論調。」馬克宏接著說：「每天人們都在問：格陵蘭是否會被入侵？加拿大是否會被威脅成為第51個州？台灣是否會遭到進一步包圍？」

馬克宏在演說結尾表示，他拒絕「新殖民主義與新帝國主義，也拒絕附庸化與失敗主義」，並再次呼籲歐洲大陸在貿易上優先採用歐洲製產品，同時削減官僚障礙。

