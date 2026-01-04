美突襲完隔天！共軍全軍開訓 曝「東風17」升起

4號一早中國解放軍進行全軍開訓。（圖／翻攝自＠沉默的山羊微博）





就在美軍空襲委內瑞拉的隔天，4號一早中國解放軍進行全軍開訓，由陸海空火箭軍4軍種實彈綜合演練，央視罕見曝光東風17飛彈升起畫面，全軍總動員同一天北韓也朝日本海發射飛彈，就在這個敏感時機點，外界聯想是不是有意聯合向美軍施壓。

無人機不再只是前期偵查，現在戰場上還能變成攻擊武器，攜掛手雷或煙霧彈當作一線火力。解放軍第79軍團成員：「燃燒發煙無人機，形成視覺和紅外遮障，干擾敵方觀察和打擊，誘餌無人機佯攻，吸引敵防空火力。」

解放軍4號一早進行全軍開訓，就連重慶武警也入山訓練，模擬無人設備的攻擊應用，在火箭軍方面，央視罕見曝光東風17極音速飛彈，已經升起豎直的畫面全軍總動員。解放軍火箭軍：「三二一點火。」

陸海空火箭軍解放軍4軍種綜合演練，就連極寒的哈爾濱零下18度的戶外，檢驗戰車快速啟動等保障作業的能力，空軍部分則是有殲20編隊升空演練精準打擊，不過前一天3號凌晨美軍才空襲委內瑞拉，就在這個敏感時間點，北韓也不甘寂寞，4號上午北韓從平壤附近朝日本海發射數枚彈道飛彈，這突然其來的舉動讓日本繃緊神經。

日本防衛大臣小泉進次郎：「朝鮮從其西海岸附近海域向東發射了至少兩枚彈道導彈，我們估計這些導彈落入了日本專屬經濟區以外的日本海海域。」

就連戰爭還沒落幕的俄羅斯，年底也宣布1月1號起將在北方四島進行為期兩個月的射擊訓練，一連串的軍事活動雖然都是既定規劃，但也讓外界聯想是不是有意聯合施壓美國，想趁美國在處理中南美洲後院問題時，測試美國的戰力部屬能力。

