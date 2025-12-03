美童早擁手機.慢性病增！芬蘭鍛鍊身心.幸福居冠

示意圖 /shutterstock達志影像

曾歷經手機巨頭諾基亞(NOKIA)的衰落、高輕生率，以及右翼政府緊縮社會福利的挑戰，芬蘭依舊連續8年蟬聯全球幸福指數冠軍。專家分析因為芬蘭依然有足夠的社會安全網、親近自然的健康生活方式，磨鍊出應對逆境的韌性，才能維持生活幸福感。相對看來，美國兒童好像沒有在通往幸福的路上？美國兒科學會期刊發布最新研究，顯示12歲前擁有智慧型手機的孩子，罹患憂鬱、肥胖、睡眠障礙的風險明顯提高。專家疾呼「減少螢幕、回歸童年」。

美國兒科醫生 帕泰爾：「我們想要更少的(電子)設備、更少的螢幕、更多童年時光。」

不要童年時光都盯著大小螢幕度過，美國兒科學會(AAP)的期刊「兒科雜誌」(Pediatrics)，發布最新研究，探討智慧型手機與兒少健康的相關(Smartphone Ownership, Age of Smartphone Acquisition, and Health Outcomes in Early Adolescence)。

美國ABC新聞記者：「現在兒科醫學期刊一項研究發現，12歲以前就有智慧型手機的孩子，比沒有的孩子，更容易罹患憂鬱症、肥胖症和睡眠不足。」

專家指出，11歲小孩和16歲青少年的大腦發展，其實就有明顯差別，研究顯示89%的美國孩童，14歲時已經有手機，過早拿到手機除了更難排除成癮行為，還會有更長時間，暴露在社交媒體互動與可能的網路霸凌之下。這項由費城兒童醫院、加州柏克萊大學分校與哥倫比亞大學共同完成的研究顯示，12歲或以下就拿到手機的孩童，30%有憂鬱症狀、40%過胖、60%有睡眠問題。

研究作者/兒童精神科醫生 巴爾奇萊：「多數(美國)小孩12歲時已經有手機，中位數是11歲，有手機的孩子整體上會與更糟的(健康)結果相關。」

專家強烈建議為人父母者，若不得不給孩子手機，一定要限制使用時長與場合，童年時期應該有足夠時間參與「不插電」式、沒有3C設備的活動，例如體育運動或閱讀。90年代末，智慧型手機蓬勃發展之前，這些問題其實也不存在；而從1998年起以諾基亞(Nokia)品牌，在手機製造市場上曾領先全球的芬蘭，生活方式倒也沒有隨著手機大幅改變。

世界幸福報告編輯 德內瓦(2025.3.20)：「(芬蘭人)展現出健康的生活方式，和健康的行為，因而擁有健康的預期壽命。」

芬蘭人喜歡親近自然、愛戶外運動和北歐式的飲食方式，確實讓他們與世界其他國家相比，身心狀態不錯。2025年聯合國的世界幸福報告(The World Happiness Report)中，芬蘭第八年蟬聯全球冠軍。這份報告評估指標包括：人均GDP、社會支持、健康的預期壽命、自由度、慷慨程度以及對貪腐的看法等等。

世界幸福報告編輯 德內瓦(2025.3.20)：「他們有豐富的資源和GDP，重要的是很平等地分配(給國民)。(足夠的)社會支持，讓他們信任彼此，信任周圍的社區成員，也信任各種機構。」

雖然曾經支撐芬蘭經濟的諾基亞(Nokia)風光不再，但世界幸福報告也揭露，芬蘭人是靠著社會安全網、人民韌性與「建設性地應對逆境」的能力，保持幸福感。

世界幸福報告創始編輯 賀利維爾：「我認為幸福的關鍵之一是有韌性，因為生活總是充滿挑戰和改變。」

輕生目前仍是芬蘭15到24歲年輕人主要死因之一，但80年代末芬蘭開始了國家自殺防治計畫：鼓勵公開談論心理狀態、推廣危機諮商協談、實施某些政策限制取得輕生的武器與藥物，引進新的抗憂鬱藥，目前輕生率已砍半，降到每十萬人中12人，低於全球平均。芬蘭在2023年大選後成立右派聯合政府，為了削減財政赤字，推出緊縮社會福利的一系列政策。

33歲芬蘭失業民眾 帕洛馬：「今天是我失業的第1千日。」

芬蘭銀行預測今年國家經濟成長率是0.3%，33歲的待業青年帕洛瑪已經投了多份履歷、面試11次，但他沒有害怕說出來，反而在赫爾辛基議會大廈台階上，舉辦了一場抗議活動，不過明說沒有任何招待，請自己帶食物。但透過網路分享，真的有同病相憐的人來參加，彼此加油打氣。

54歲芬蘭失業民眾 塔米雅：「至於我嗎？我已經到了可能再也找不到工作的年紀了。」

塔米雅沒有因為失業而放棄社交，反而積極走出來。帕洛馬對抗失業苦悶的方式，則是保持健康，和維持芬蘭的國民運動「桑拿」(Sauna)。芬蘭人相信這種木質小屋蒸汽浴，可以身心排毒，芬蘭人口不到600萬，就有超過330萬間桑拿房，帕洛馬會去靠捐款免費營運的社區桑拿房。

33歲芬蘭失業民眾 帕洛馬：「桑拿之內人人平等，無法從衣著打扮看出他們是甚麼工作、甚麼身分等等。」

至於冷水池，就是不要錢的湖邊，人生起伏就像三溫暖，洗個澡冷熱交替，身心健康才能有本錢好好生活，芬蘭人的幸福來源之一，是鍛鍊出來的韌性。

