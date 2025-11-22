美端出烏俄和平計畫 CNN：俄羅斯「機關算盡」處處埋伏筆
〔國際新聞中心／綜合報導〕美國與俄羅斯協商後提出終結烏克蘭戰爭的和平計畫草案，要求基輔做出多項讓步。美國有線電視新聞網(CNN)指出，這份草案的大部分內容，都與俄羅斯在2022年伊斯坦堡談判時所持立場極為類似，現在重新提出，關鍵之一是時間點對俄國有利，而且莫斯科在草案內容裡還埋下多個伏筆。
CNN指出，俄國在2022年伊斯坦堡談判時，便要求烏克蘭在憲法中放棄加入北大西洋公約組織(NATO)、去納粹化、保證中立，並限制武裝力量規模，實質上等於要求烏克蘭投降。
現在，由於俄軍在戰場上有所斬獲，烏克蘭正面臨內部動盪，歐洲對援助基輔似乎後繼無力，以及美國總統川普對諾貝爾和平獎展現的強烈渴望，克里姆林宮正試圖讓這些舊的內容，看起來像是新的。
首先，草案提議將目前由烏克蘭控制的頓巴斯東部區域劃為「非軍事緩衝區」，但在技術上屬於俄羅斯，這形同將其交給俄國的「平民」勢力，符合莫斯科一貫策略，即利用民兵滲透領土、煽動親俄民意反抗。
其次，表面上看來，動用1000億美元遭凍結的俄羅斯資產來重建烏克蘭，似乎是俄國做出讓步。然而，烏克蘭受破壞最嚴重的地區，都在俄軍佔領之下，這筆資金將由莫斯科依照自己的條件來進行重建。
美國將分得一半的重建利潤，部分資金用於美俄共同計畫，莫斯科能從中重新獲得大量資金的空間極大。草案還提議全面解除國際制裁，這本身就對俄國具有龐大的財務利益。
再者，草案還包括要求烏克蘭在協議簽署後100天內舉行選舉。在大多數評估中，此事在技術上難以達成，結果勢必是一場倉促且執行不佳的選舉，產生一個合法性遭到質疑的政府，並提供一個足以讓莫斯科再次以其所偏好的候選人，進行假訊息與操弄的巨大空間。
此外，草案中的若干語句模糊不清，有些似乎是從俄語或烏克蘭語匆促翻譯而來，並包含多個「回彈」(snapback)條款。例如，其中一條寫道：若烏克蘭在無正當理由下向莫斯科或聖彼得堡發射飛彈，安全保證將被視同無效。這是一條極為重要且解釋空間相當大的條款，俄羅斯與烏克蘭對何為「正當理由」的理解，必然截然不同。
